Avaya Aura Private Cloud

全心全意为企业服务

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Three diverse young business colleagues smiling while reviewing something on laptop

如何在不中断运营的情况下推动创新

轻松打造完善的员工体验，Avaya Aura Private Cloud 解决方案可以提供您所需的一切。在Microsoft Azure专用实例上运行，您将获得现代化的使用环境，为高容量联络中心所配备的全新功能，添加丰富的统一通信功能，包括视频、会议、呼叫、消息、移动办公和工作流程协作。

Avaya Aura Private Cloud 中的统一通信

您庞大的员工队伍能够轻松而安全地保持高效连接。

  • 基于云的语音通信和呼叫控制
  • 语音信箱和即时消息
  • 团队参与和会议协作
  • 移动功能和紧急呼叫
需要联络中心功能? 了解AXP Private Cloud

竭诚为您服务。

Avaya汇聚了出众的本地和云解决方案，在不干扰现有业务运营的情况下，为您提供无缝的混合云体验。

  • 针对现代的工作方式，提供丰富的统一通信功能，包括视频会议、会议、呼叫、消息、移动办公和工作流程协作。
  • 对业务范围广、员工分散、环境复杂，拥有专门的联络中心坐席的大型企业和政府部门而言，是他们的理想之选。
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整个员工队伍轻松无缝沟通。

为企业打造完善、简单、灵活、可靠的沉浸式员工体验，推动企业或机构向前发展，实现行业领先的企业级员工队伍沟通和协作。我们的统一通信解决方案可以简化部署，实现功能齐全的个性化和自我管理功能，用户可根据自身需求进行扩展。同时让企业享受即付即用的订阅模式，保护企业投资。

看看美国心脏协会是如何做到的
Man working remotely on PC sitting on his couch

根据企业自身需求过渡到云。

为了打造适合您的业务所需的云，Avaya另辟蹊径地选择了一个投资回报率高，采用前沿创新技术，并尽量避免干扰现有运营的解决方案。它结合了本地和云解决方案，为企业带来一系列理想的联络中心功能。

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Two co-workers reviewing a doc in the office

Avaya Aura Private Cloud助力大型企业进行创新。

数字化转型势在必行，各个公司不断寻找保持竞争力的途径。云技术凭借其扩展性、灵活性和成本节约，彻底改变了业务运营。

让我们的客户体验服务(ACES)专家来帮助您。

Avaya客户体验服务(ACES)团队使用了一套细致入微的分析、设计和部署流程，以打造与您的业务需求完美契合的客户体验，其中也包含了人工智能解决方案。

打造您的出色体验
Woman sitting at a desk

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