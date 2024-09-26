一般性隐私声明
在 Avaya，我们非常谨慎地收集、处理和保护所有用户的数据。
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此一般性隐私权声明（以下“声明”）介绍了 Avaya LLC (350 Mt. Kemble Avenue，Morristown，NJ 07960，USA) 及其子公司/附属公司（以下统称为“公司”、“我们”或“我们的”）如何在特定情况下收集、使用、披露和存储您的信息。我们主要以“处理方”或“服务提供商”的身份处理您的个人数据（定义如下），为我们的商业客户提供服务。我们仅作为“控制方”处理您有限的个人数据，如通过网站、社交媒体帐户和移动应用程序（以下统称为“数字资产”）、活动（包括面对面）、赛事和其他促销活动，以及通过其他线上和线下的互动，包括电子邮件（如，您代表我们客户的公司进行合同谈判）所收集的关于我们的客户、渠道伙伴、潜在客户、供应商人员和其他与我们交互的人员信息，或者我们可能出于获得许可的目的需要进行处理的数据。本声明适用于我们作为控制方所处理的个人数据。如有任何必须性，我们将向您提供额外的隐私声明。
当我们代表我们的商业客户（作为处理方或服务提供商）并在其指示下处理个人数据时，我们受合同义务的约束，该声明并不适用。我们不控制客户的隐私和数据收集等行为，也不对其负责。本声明也不适用于招聘或人事行为。
更新：我们可能会不时地更新本声明。任何更新后的声明将在发布时生效。请定期查看此声明，以获知更新信息。如果您无法接受任何更改，请停止与我们进行互动。当相关法律要求时，我们将通过在相关“数字资产”上发布更新，以通知您与该声明有关的任何更改。
个人数据来源
“个人数据”是指与已识别或可识别的自然人有关的任何信息，在某些司法管辖区，还包括与已识别或可识别的家庭有关的信息。
我们从以下来源收集有关您的个人数据：
- 来自于您。我们可能会收集您直接提供给我们的个人数据。如当您通过我们的“数字资产”与我们进行联系、在活动展位上与我们进行互动、参与优惠活动或接收时事通讯时所注册的信息、与我们沟通（如通过电子邮件）、下订单、收货或定制订单，注册帐户或其他服务时，所取得的有关您的个人数据。
- 来自于您工作的公司。当您以专业身份与 Avaya 交互或使用 Avaya 软件或服务时，我们可能会从您工作的公司收集有关您的个人数据，如，当您的同事向我们提供您的工作的联系信息时，或当我们存在业务关系的情况下或获得软件授权许可需要与您联系时，所取得的有关您的个人数据。
- 通过相关跟踪技术自动收集的数据。我们可能会自动收集有关您的信息或推论，如通过 Cookie 和其他跟踪技术，这可能包括有关您如何使用我们的“数字资产”以及如何与我们进行互动或是以其他方式与我们互动的信息、来自您的设备和设备相关的信息、互联网使用的信息，以及“数字资产”的活动信息，包括您用于访问我们的“数字资产”的设备类型、其操作系统、您浏览我们的网站哪些页面花费的时间最多、您单击的链接，以及您在访问我们的“数字资产”时浏览的网站。有关 Cookie 和其他设备数据的更多信息，请参阅下述第 6 条。
- 来自于第三方。我们可能会从第三方收集个人数据，如服务和内容提供商、技术合作伙伴、数据代理、社交媒体公司或与我们交互的其他第三方。
- 来自于公开可用的资源。我们可能会从公共资料和网站等公开可用的资源来收集有关您的个人数据。
我们可能会结合所使用到的信息，并根据我们从本声明中描述的各种来源（包括第三方来源）收到的信息进行推断。我们使用并披露组合信息和推断，确定的目的如下所述。
我们可能会合并信息，根据我们从本声明中描述的各种来源（包括第三方来源）所收到的信息进行推断，以使用或披露这些综合的信息。
我们所收集的个人数据类型
根据您与 Avaya 的交互情况，我们可能会收集以下类型的个人数据：
- 识别符，如您的姓名、邮箱、地址、电话号码、业务联系信息、帐号和设备识别符（如 cookie ID 和 IP 地址）。
- 业务联系人记录，如签名。
- 受保护群体和人口统计信息，如性别。
- 商业信息，如购买或订阅的信息、有关您或您所代表的企业订购或感兴趣的产品和服务的信息、B2B 付款详细信息、配送详细信息以及其他商业或财务信息；法律信息，如关于您交易的检查或举报、投诉和与其解决方案相关的信息，以及和法律相关的请求和通信，如我们与您进行的通信（无论它们是否与交易有关）。
- 互联网或其他电子网络活动信息，如您的浏览历史记录、搜索历史记录、有关您与“数字资产”的交互和使用的信息，电子邮件（如当您打开电子邮件或单击电子邮件中的链接，以及我们网站登录页上的表单提交记录）和电子邮件偏好（即，当您在电子邮件偏好中心或取消订阅营销电子邮件时的选择）。
- 不精确的地理定位数据，如根据您的 IP 地址取得的地理位置。
- 音频、电子、视觉或其他感官信息，如照片和音频/视频记录。
- 职业或与就业相关信息，如职称、组织机构、专业执照、证书、专业特长、社会兼职或其他专业信息。
- 根据我们所收集的信息而得出的推论，如根据访问和联系频率评估对我们的产品和服务的兴趣程度，根据 IP 地址评估对我们产品和服务感兴趣的行业（我们可推断您的大致位置，以改善我们与您的沟通），并确定您接收报价的首选频率。
我们如何使用个人数据
我们可出于以下目的使用您的个人数据：
- 向您或您的公司提供产品和服务时，如提供和交付您所要求的产品和服务；提供客户服务；处理或履行订单和交易；核实客户信息；处理付款；与您就使用的产品、服务或订阅进行沟通；举办线上研讨会；核实某些项目或福利的获取资格；回应您的请求、投诉和询问；提供类似的服务或以其他方式增进您与我们的关系。
- 出于我们的内部业务目的，如维护或服务某些帐户；运营我们的“数字资产”并定制相关内容；维护内部业务记录；执行我们的政策和规则；进行组织分析；完成管理报告；管理公司资产和全球员工队伍；在行政和组织方面进行工作规划（包括工作时间表和客户账单）；项目管理；审计；保存相关业务活动的记录，如会计、商业、采购、文件管理和其他类似活动；预算；不动产管理；我们的技术、网络和内部网络的 IT 管理；以及信息技术安全管理和任务。
- 出于我们的内部研究和产品改进目的，如验证或维护我们的产品或服务的质量或安全；改进我们的产品和服务；设计新产品和服务；定制广告；评估我们的广告或营销工作的有效性；以及调试和修复我们的系统、网络和设备的错误。
- 出于法律、安全或安保原因，如遵守相关法律要求；遵守相关报表和类似要求；调查和回应针对公司及其客户的索赔；为了确立、行使或辩护我们可能对您或您所代表的企业所提出法律诉讼，或与您/您所代表的公司一起提出的法律诉讼，无论是在法庭诉讼中，还是在行政程序或庭外程序中；完成尽职调查（例如与公司交易有关的尽职调查）；保护我们、您、我们的客户和其他第三方的安全、财产或权利；检测、预防和响应安全事件；以及防止恶意、欺骗、欺诈或非法活动。
- 与公司交易有关，例如，我们收购或是我们的部分或全部资产被另一个实体收购，包括通过与破产和其他形式的公司变更有关的出售。
- 用于市场营销，如营销我们所提供的产品或服务。我们可能会使用所收集的个人数据向您发送时事通讯、问卷调查、促销信息、活动或线上研讨会的邀请，分析您对发送的电子邮件和查看的内容的反馈，以及识别设备和网站上的匿名访问者，以识别（相似的）受众，从而更好地定位我们的广告。您可在此处管理您的通信偏好（如果您是 Avaya 的授权渠道合作伙伴，请单击此处）或通过相关电子邮件中的链接取消订阅我们的电子邮件营销。
我们可能会在法律允许的范围内，以任何目的去使用匿名、去识别化或汇总后的您的信息
我们如何披露个人数据
我们可能会向第三方披露个人数据，包括下述类别的接收方：
- 附属公司和子公司，包括母公司实体、附属公司、子公司、业务单位和其他拥有共同所有权的公司。
- 服务提供商，代表我们向您提供我们与您之间联系所需要的产品、服务或支持，如 IT 服务提供商、提供业务支持服务的公司、财务管理和活动组织。
- 专业顾问，如会计师、律师和财务顾问。
- 完成交易所需的供应商，例如航运公司和物流供应商。
- 执法部门或其他政府机构，出于法律、安全等目的，例如当我们共享信息以遵守法律或法定要求时；执行或应用我们的协议；保护我们、您、我们的客户或其他第三方的安全、财产或权利。
- 与交易相关的其他实体，例如，我们收购或是我们的部分或全部资产被另一个实体收购，包括通过与破产和其他形式的公司变更有关的出售。
- 渠道合作伙伴，如我们的分销商、经销商和直接合作伙伴，例如，当您要求在我们不直接支持的国家/地区提供我们的产品和服务，或通过 Avaya 通道伙伴提供产品和服务或提供许可时。
- 技术合作伙伴， 例如，运营 cookie 的公司和其他在线跟踪技术的公司。
- 您已同意披露的实体。
如果接收方独立于我们将您的个人数据用于自己的目的，我们对他们的隐私惯例或个人数据处理政策不承担任何负责。请查阅这些第三方的隐私声明，了解其做法的详细信息。
您的数据保护权利
根据适用的数据保护法，您可能拥有各种权利，例如：访问权、纠正权、限制处理权、删除权（被遗忘权）、数据可移植权、反对处理权、有权不受自动个人决策的约束、撤回同意的权利等。在行使您的权利时，请注意，我们可能会要求您提供特定信息，以便我们确认您的身份，以履行您的权利。另请注意，您的权利不是绝对的，可能受法律规定的某些限制的约束。要行使您的隐私权，请联系 Avaya 全球隐私办公室（详细联系方式，请参阅下文第 12 条）。
如果您对 Avaya 的隐私惯例有任何意见，请联系 Avaya 全球隐私办公室（详细联系方式，请参阅下文第 12 条）。您也可根据适用的数据保护法向相应的监管机构提出投诉或向具有合法管辖权的法院提起诉讼。
Cookie 和其他跟踪技术
我们可能会通过 Cookie 和其他跟踪技术从您的设备收集技术信息以及与您设备相关的信息（如您的浏览器类型、操作系统、IP 地址和域名）。请参阅我们的网站 Cookie 声明，了解更多详细信息。
数据安全和数据保留
我们采取合理的安全程序以及技术和组织措施，以保护您的个人数据免受意外或非法的破坏、丢失、披露或使用。
除非适用法律另有要求，否则您的个人数据将在实现我们上述目的所需的时间内保存，这包括保留您的个人数据，为您或您的公司提供所需的产品或服务，并与您进行互动；维持我们与您或您的企业的业务关系；随着时间的推移，以改进我们的业务；确保我们的服务和关系持续合法、安全且有保障；或者按照我们的内部程序保存。一旦您或您的公司与我们终止关系，我们可能会将您的个人数据保留在我们的系统和记录中，以确保充分履行终止合同中的存续条款，或用于其他合法的商业目的，例如让未来的用户更容易使用，以展示我们过去的商业惯例和合同义务，或向您提供有关我们产品和服务的信息。如果您想了解更多关于适用于您个人数据的保留时段的信息，您可使用下述第 12 条中提供的详细信息与我们联系。
国际数据传输
Avaya 保留在全球范围内处理个人数据并与第 4 条列出的接收方共享的权利，因此，您提交给我们处理的个人数据可能会转移到您所在国家或地区以外的国家或地区。在这种情况下，Avaya 将确保您个人数据的导出受到适用法律法规的充分保护。
在 Avaya 附属公司/子公司之间进行的个人数据内部传输将受到 Avaya 企业约束规则的约束。
儿童隐私
我们的“数字资产”仅适用于 18 岁及以上的成人。“数字资产”不针对、不面向 18 岁以下的儿童，也不向其推销。一般来说，我们不会故意收集18 岁以下儿童的任何信息，包括个人数据。如果您认为我们无意中收集了 18 岁以下儿童的个人数据，请按照下述第 12 条中的联系方式与我们联系，我们将会立即采取措施，并删除这些信息。
外部链接
我们的“数字资产”可能包含我们无法控制的外部网站或其他在线服务的链接，包括那些嵌入第三方广告或赞助商信息的链接。我们不对此类第三方服务的隐私惯例或数据收集政策负责。请查阅这些第三方服务的隐私权声明，了解其做法的详细信息。
有关本声明的解释
本声明的任何解释权均归 Avaya 全球隐私办公室所有。本声明不会对任何个人构成或授予任何权利，也不会对 Avaya 施加任何适用于此类个人数据的隐私法所规定的任何权利或义务之外的义务。在特定情况下，如果本隐私声明与此类隐私法律之间存在任何不一致，则本声明应被解释为遵守此类隐私法律的规定。
联系方式
如果您对本声明或我们如何使用您的个人数据有任何疑问，请联系 Avaya 全球隐私办公室。
最后更新时间：2023 年 12 月 19 日