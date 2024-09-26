本政策与约束性企业规章：控制方和处理方政策（经欧洲数据保护机构批准）描述了在Avaya处理个人数据的一般惯例。

Avaya始终承诺确保所有个人数据处理活动的透明，并遵守所有适用的隐私保护法律法规。由于产品和服务的范围十分广泛，这一工作是通过各种隐私声明/隐私资料册进行的。Avaya根据其承担的角色（数据控制方还是数据处理方），采取分层方法确保其客户和/或数据主体（如适用）对相关个人数据处理活动全面知情。当Avaya是数据控制方时，它通过适用的临时隐私声明履行其透明义务（例如Avaya收集和持有的个人数据类型；Avaya收集和持有个人数据的方式；Avaya收集、持有、使用和披露个人数据的目的等）；Avaya是数据处理方时，它将信息提供给客户（数据控制方）以便客户能够履行其透明义务。

除非另有约定或在更具体的隐私声明或隐私资料册中另有规定，否则Avaya将在业务过程中会将个人数据传输至海外，以利用其国际资源（包括关联公司和可信的第三方），以提供所需的解决方案或以其他方式处理我们的业务。这意味着，不论是作为数据控制方还是数据处理方，提供给Avaya的个人数据都将进行国际传输。这包括以下各种类型的个人数据：(i) Avaya为了达成和管理与客户之间的协议而处理的个人数据（例如业务联系人数据和其他信息），以及我们自己员工的个人数据，以及(ii)为了提供我们的解决方案而需要的个人数据（在各种隐私保护法律下通常视为“代为处理”）。后者主要来源于与我们客户的合同安排，尤其客户对Avaya所提供解决方案的个人使用（以及在解决方案中输入的信息）。这些类型的个人数据通常包括姓名、联系方式（公司、职务/职位、电子邮件地址、电话号码、实际地址）、连接数据、位置数据、视频/通话（录音）数据以及相应衍生的元数据等。有关相关Avaya解决方案中隐私保护的进一步信息，请参阅相关的产品/服务描述、产品隐私声明/隐私资料册或我们产品内的隐私页面。