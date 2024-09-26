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本 Cookie 声明（“Cookie 声明”）解释了 Avaya Inc.（350 Mt. Kemble Avenue, Morristown, NJ 07960, USA） 或其各自的全球附属公司/子公司[1]（“Avaya）通过链接至本 Cookie 声明（“网站”）的网站（即 www.avaya.com/cn 及其子域名）使用 Cookie 和类似的跟踪技术。也解释了这些应用的技术是什么和我们为什么使用这些技术，以及您有权控制我们对这些技术的使用。有关本网站数据隐私实践的更多信息，请查看我们的网站隐私声明。
什么是 Cookie 和为什么我们要使用 Cookie？
Cookie 是包含少量信息的文本文件，当您访问某个网站时会下载到您的设备中。因此，在随后每次访问该网站时，系统都会将 Cookie 发送回原始网站，以允许此类网站识别用户的设备（但是，Cookie 无法读取设备硬盘的其他数据）。使用“严格必要的（必要）Cookie”（有关说明，请参阅下文标题为 通过我们的“网站提供的Cookie” 的部分），以确保本网站的正确功能，否则可能无法正常运行。其他 cookie（例如，“性能和分析”、“功能和自定义” 、“广告（定向）” - 有关说明，请参阅下文标题为通过我们的“网站提供的Cookie”的部分）用于改善导航性能，（例如）让您有效地浏览页面、记住您的偏好、改善体验、确保在线看到的广告与您更相关，以及向我们提供报告信息等。如果不接受 Cookie，我们网站的某些功能可能无法访问。由网站所有者（在此为 Avaya）设置的 Cookie 称为“第一方 Cookie”。由网站所有者之外的其他方设置的 Cookie 称为“第三方 Cookie”。第三方 Cookie 支持在您正在使用的网站或服务上，或通过您正在使用的网站、服务提供第三方功能（如广告、互动内容和分析）。设置这些第三方 Cookie 的第三方可以 (i) 在访问相关网站或服务时，以及 (ii) 访问某些其他网站或服务时识别您的设备。Avaya 无法控制您浏览器上加载的第三方的 cookie，因此，即使是通过我们网站上的链接以重定向方式访问该第三方的网站，也不对此类 cookie 的使用负责。请注意，第三方安装的 cookie 可能最终在您离开我们的网站后继续监控您的在线活动。建议您定期清理您的浏览数据，以便仅从您信任的来源保存记录（有关如何从您的设备中删除 cookie 的更多信息，请参阅下文标题为“如何控制 cookie?”的部分）。
有两种类型的 Cookie。“永久性 Cookie” 会在 Cookie 中指定的一段设定时间内保留在用户设备上。每次用户访问创建该特定 Cookie 的网站时，Cookie 都会被激活。“会话 Cookie”是一种临时 Cookie。此类 Cookie 允许网站运营商在浏览器会话期间关联用户的操作。浏览器会话在用户打开浏览器窗口时启动，并在用户关闭浏览器窗口时结束。用户关闭浏览器后，系统将删除所有会话 Cookie。
如果本地法律将 IP 地址或类似识别标记视为“个人数据”，则我们亦将此等识别标记视为 个人数据（即识别或可识别个人身份的信息）。除非出于让您能够使用我们的网站或防止在我们的网站上出现滥用或欺诈行为的必要，否则我们不会将这类个人数据同域信息直接联系在一起。
您可以点击此处查看有关 Cookie 的更多信息。
通过我们网站提供的 Cookie
通过我们的网站提供的第一方 Cookie 和第三方 Cookie 的特定类型及其执行目的已经过分类，下文将进一步详细说明：
其他跟踪技术
我们和我们的第三方（例如，广告）合作伙伴会不时地使用其他类似技术，比如网络信标/网页臭虫、iframe、脚本等（统称为“标记”）。这些微小的图形文件包含一个唯一的标识符，可通过告知我们哪些内容是有效的以支持我们更好地管理网站上的内容，还可让我们在有人访问了我们的网站或（例如，使用网络信标时）打开了我们发送给他们的电子邮件时识别他们的身份（这些技术可能会记录与收到/打开每个电子邮件和点击广告活动相关的您的电子邮件地址、IP 地址、以及日期和时间；我们可能会使用此数据来创建有关如何执行电子邮件活动和订阅者所采取的行动的报告）。例如，这也允许我们监控用户在网站内从一个页面转到另一个页面的流量模式、利用 Cookie 进行提交或通信、了解您是否从第三方网站上显示的在线广告转到我们的网站、为您和像您一样的其他用户提供有针对性的广告、提高网站的性能和衡量市场营销活动的成功。虽然您可能无法明确拒绝或禁用这些标记，但在许多情况下，这些技术都依赖于 Cookie 才能正常运行；因此（在这些情况下）拒绝 Cookie 将影响这些技术的功能。
有针对性的在线广告
我们可能与一个或多个第三方（例如，广告公司或广告网络公司等）合作，以在我们的网站上展示广告和/或在其他网站上管理和投放广告。广告和定向 Cookie 用于提供与您更相关的广告，但也会限制您看到广告的次数，并用于通过跟踪用户的点击次数来记录广告活动的有效性。这些 Cookie 通常由第三方广告网络在网站运营商的许可下放置，但可以由运营商自己放置。这些 Cookie 能够记住您已访问过某个网站，并且此等信息可能会与包括其他广告商在内的其他公司共享。我们使用广告和定向 Cookie 的两种主要方式如下：
基于兴趣的广告是我们的第三方服务提供商在您的设备上放置 Cookie 的地方，这些 Cookie 会记住您的网络浏览活动并将您的兴趣组合在一起，以便向您提供有针对性的广告，在您访问我们的网站时看到的广告可能与您的兴趣更相关。您先前的网络浏览活动也可用于推断您的相关信息，例如您的人口统计数据（例如，年龄、性别等）。此信息还可用于在我们网站上为您推荐与您的兴趣更加相关的广告。
重定向广告是一种基于兴趣的广告形式，使我们的广告合作伙伴能够根据您离开我们网站之后的在线浏览活动向您展示精选的广告。这使得公司可向先前访问过他们网站的用户做广告宣传。这些 Cookie 通常由第三方广告网络放置在您的设备上。
如何控制 Cookie？
您应该知悉，如果删除 Cookie，网站上的任何偏好设置（当您行使决定是否接受或拒绝 Cookie 的权利时）都将丢失，并且网站将无法正常运行，或者您将无法使用部分功能。
网站 Cookie 偏好工具
您可以访问我们的 Cookie 偏好中心，选择在我们网站上提供的首选 Cookie。请注意，如果您接受我们网站上的 cookie，并稍后决定更改您的 cookie 首选项，则已经放置在您设备上的 cookie 将继续处于活动状态，直到其到期；但是，我们的网站将遵守您选择的新 cookie 首选项设置，并且不会在您的设备上放置任何新的/不需要的 cookie。如果您不想等到初始 cookie 到期，您可以配置浏览器并删除您设备上的相应 cookie。
此外，您也可以通过访问在线 TRUSTe 偏好中心来选择首选 Cookie。
浏览器控件
您可以设置或修改 Web 浏览器控件以接受或拒绝 Cookie。如果选择拒绝 Cookie，您仍可以使用我们的网站，但可能将无法使用本网站的部分功能和区域。由于您通过 Web 浏览器控件拒绝 Cookie 的方式因浏览器而异，因此，您应该访问 Web 浏览器的帮助菜单以获取更多信息。您可以通过访问以下超链接找到有关如何更改浏览器设置的更多信息：Firefox 请单击此处、Chrome 请单击此处、Safari 请单击此处、Internet Explorer 请单击此处。
禁用有针对性的在线广告
如果您想完全关闭 Web 浏览器上第三方广告 Cookie，您可以点击此处访问 Internet Advertising Bureau Consumer Advice（国际广告局消费者）站点，此外，也可以点击此处访问 Digital Advertising Alliance（数字广告联盟）站点。上述两个网站会为您提供您的设备上当前设置的所有 Cookie 的列表，以及选择退出每个 Cookie 的方法。请注意，如果您选择不接收任何广告 Cookie，这并不意味着您在互联网上浏览信息时不会看到广告。而是意味着您看到的广告不是专门针对您的兴趣选择的。
请勿跟踪
某些 Internet 浏览器（如 Explorer、Firefox、Safari）具备发送“请勿跟踪”（以下简称”DNT”）信号的功能。我们的网站响应用于广告（定位）cookie 的 DNT 信号，因此，如果已在您的浏览器上正确启用 DNT 功能，则不会在您的设备上设置此类 cookie。您可以在此处的“未来隐私论坛”页面上找到更多关于 DNT 的信息。
Cookie 声明更新程序
我们保留根据所用 Cookie 的更改或者出于运行、法律、法规的原因随时修改或更改本 Cookie 声明的权利。请定期重新访问本 Cookie 声明，以了解我们对 Cookie 及相关跟踪技术的使用情况。
本 Cookie 声明的解释
本 Cookie 声明的任何解释权均归 Avaya 全球隐私官所有。本 Cookie 声明不会对任何个人构成或授予任何权利，也不会对 Avaya 施加任何适用于此类个人数据的隐私法所规定的任何权利或义务之外的义务。在特定情况下，如果本 Cookie 声明与此等隐私法之间存在任何不一致之处，则本 Cookie 声明应被解释为遵守此等隐私法的规定。
更多信息
如果您对我们在网站上使用 Cookie 或其他跟踪技术有任何疑问，您可以与 Avaya 全球隐私办公室联系。
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