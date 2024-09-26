Zoom
概览：
Avaya 提供集成的 Zoom Workplace 解决方案，并带来更好的协作体验。Zoom Workplace 是 Zoom 的人工智能协作平台，包括会议、团队聊天、日程安排，白板、团队空间等功能，现在已与 Avaya 的通信与协作套件集成，为客户带来一种全新简化后的通信环境和工作流程。
与 Avaya 集成后的全新 Zoom Workplace 以及设备的互操作性体验将面向全球的 Avaya 客户。
协作解决方案一览。
可在 Avaya Aura 和 Avaya Enterprise Cloud 中使用，不会影响对现有自定义功能、工作流程或基础设施的投资。
完整的访问权限
企业可以使用 Zoom AI Companion（Zoom 的生成式人工智能数字助手）等协作解决方案，以及 Zoom Team Chat、Zoom Scheduler、Zoom Whiteboard、Flexible Space 等协作解决方案。
附加价值
Avaya 客户可以从现有的 Avaya Private Cloud 和本地解决方案投资中获得更多价值，同时利用 Zoom 的用户体验和界面来满足他们的协作需求。由 Zoom AI Companion 提供支持的 Zoom Workplace 将包括会议、团队聊天、电话、日程安排、白板、团队空间、Workvivo 等协作解决方案。