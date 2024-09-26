Avaya 提供集成的 Zoom Workplace 解决方案，并带来更好的协作体验。Zoom Workplace 是 Zoom 的人工智能协作平台，包括会议、团队聊天、日程安排，白板、团队空间等功能，现在已与 Avaya 的通信与协作套件集成，为客户带来一种全新简化后的通信环境和工作流程。