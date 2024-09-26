Verint 帮助品牌提高客户体验自动化作业水平，在降低成本的同时提升客户体验 (CX)。品牌可以利用我们的人工智能机器人阵容来增强员工的能力，从而提高客户体验的自动作业水平。凭借客户体验自动作业，本地和云客户都可以快速将机器人添加到现有投资中，从而迅速利用创新优势，在不改变现有环境的情况下即刻实现人工智能方面的业务成果。