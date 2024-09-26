Verint
Verint 和 Avaya 携手帮助品牌即刻实现实现人工智能方面的业务成果。
Verint 是客户体验自动化作业领域的领导者，旨在帮助品牌降低成本，同时提升客户体验。凭借我们灵活的模块化平台，Verint 的人工智能机器人可增强 Avaya 的联络中心功能，在不中断您投资的情况下增加创新性。
Verint 机器人
Verint 机器人通过自动化作业以增强员工能力，帮助品牌提升客户体验。
Verint 机器人阵容可帮助坐席人员提升能力。Verint 机器人可将客户服务呼叫转化为创收机会。
借助 Verint 开放平台，品牌每年可节省数百万美元，帮助员工与 Verint 机器人共同提升客户体验。
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Avaya 与 Verint 的合作伙伴关系所带来的优势。
Verint 和 Avaya 是公认的客户体验领导者，双方建立了 20 多年的战略合作伙伴关系。我们两家公司共同为数以千计的客户提供服务，其中许多客户已使用我们的服务超过 10 年。单一供应商战略和丰富的经验可确保客户取得成功。
特色一览
Verint 的解决方案可与 Avaya AXP Public、AXP Private 和 AXP Premise 解决方案配合使用。我们拥有数千家联合客户，其中许多客户已使用我们的服务超过 10 年。品牌可以利用 Verint 的传统 WEM 解决方案或我们的任何人工智能机器人。
业务成果
Verint 帮助品牌提高客户体验自动化作业水平，在降低成本的同时提升客户体验 (CX)。品牌可以利用我们的人工智能机器人阵容来增强员工的能力，从而提高客户体验的自动作业水平。凭借客户体验自动作业，本地和云客户都可以快速将机器人添加到现有投资中，从而迅速利用创新优势，在不改变现有环境的情况下即刻实现人工智能方面的业务成果。