Sycurio
Sycurio 和 Avaya 将客户体验、数据安全和座席参与度放在首位。
Sycurio 和 Avaya 在每个客户接触点提供安全且符合 PCI DSS 标准的支付体验。Sycurio 的创新支付解决方案可帮助联络中心改变支付体验，并简化其管理 PCI DSS 合规性和各渠道支付安全性的方式。Sycurio 的 Epic EHR 连接器可通过 Open Epic 进行集成，从而轻松确保余额支付、分摊支付、预付和储蓄卡交易的付款安全。
特点一览：
缩小 PCI DSS 范围，降低合规成本，在 9 至 12 个月内获得投资回报
提高生产力，可将付款的平均处理时间 (AHT) 缩短至 30 秒，并简化处理异常情况的时间
与 EPIC EHR 集成，提高支付数据的准确性，并通过 EPIC 连接器将平均处理时间 (AHT) 缩短至 45 秒，从而改善患者和会员体验，提高医疗服务提供者的星级评分
Avaya 与 Sycurio 合作伙伴关系所带来的优势。
- 通过 Sycurio 进行安全支付，防止敏感客户信息外泄。
- 只需很少的开发工作，即可在您的业务中实现符合 PCI DSS 标准的全渠道数字支付。
- 让美国医疗服务提供商可以利用 Sycurio 的支付解决方案来改善坐席和会员/患者体验，实现接受无风险付款，并通过 Sycurio 的 Epic EHR 连接器无缝更新患者/会员记录。
- Sycurio 是 Avaya DevConnect 计划中经过合规性测试的战略技术合作伙伴。
成功案例：
摒弃“暂停和恢复”功能，简化 PCI DSS 合规性。
挑战：公司即使部署了“暂停和恢复”功能，仍需投入大量预算和精力来管理 PCI DSS 控制措施。
解决方案：集成到 Avaya Cloud Office 平台的 Sycurio 可安全地处理支付卡信息，同时保持客户与座席之间的实时互动。
结果：通过用 Sycurio.Voice 取代“暂停和恢复”功能，公司充分缩小了联络中心环境中 PCI DSS 合规性的范围；同时增强和保护了数据安全，缩小 PCI 合规性范围，减轻 PCI 合规性负担。改进后的客户体验为消费者带来无缝、高效的支付流程，同时公司也提高了运营效率，降低了合规方面的成本和工作量。
通过 IVR 支付提高联络中心的效率和安全性。
挑战：公司利用 IVR 来解决客户咨询问题，但无法安全支付的问题。与支付相关的查询被转给现场座席，导致座席人员工作量增加。
解决方案：Sycurio 强大的 IVR 解决方案使公司能够无缝处理安全的 IVR 支付，无需座席人员参与，从而显著减少座席人员的工作量，提高联络中心的整体效率。
结果：联络中心座席人员的能力得到提高，可以集中精力处理更复杂的客户咨询和异常情况。公司可以提供卓越的客户体验，而客户则可从简化的支付流程和符合 PCI 标准的支付中获益，并且安全性得到提升，可尽可能地降低数据泄露的风险。
通过“聊天”进行安全支付处理，实现无缝客户旅程。
挑战：公司已对坐席聊天和聊天机器人做了大量投入，以提升客户体验，但这些数字渠道并不支持安全支付；客户仍需通过电话进行支付。
解决方案：Sycurio.Digital API 旨在通过数字渠道发送即时、安全和客户友好的支付链接。
结果：更快、更高效的支付交易显著改善了客户体验，从而提高了客户满意度。客户可以在聊天界面中发起并完成支付，便利性得到提升。
座席人员可以实时跟踪支付交易的每个阶段，而不会接触到敏感数据，确保客户和座席都能拥有一个安全而透明的流程。交易可通过数字渠道无缝处理，无需语音座席干预，通过 Sycurio.Digital 生成的每个聊天支付链接都是安全的，且符合 PCI DSS 要求。
提高运营效率，同时改善患者支付体验。
挑战：医疗服务提供商和药房使用 Epic 的电子病历 (EHR) 系统，但在现有的 Epic 处理安全支付时面临挑战。他们需要一种解决方案，使客户服务代表能够安全地处理电话支付，同时确保符合 PCI DSS 要求。
解决方案：Sycurio.Voice Epic Connector 提供量身定制的解决方案，旨在为患者和坐席带来简化、安全和符合 PCI DSS 要求的电话支付流程。
结果：与 SycurioVoice Epic Connector 的无缝集为现有的 Epic 提供了安全支付功能，使客户服务代表能够直接在 EHR 系统中启动和处理付款。Epic 客户记录会自动实时更新，从而在 EHR 系统中提供准确的最新信息。药房和医疗服务提供商可以更快、更高效地为患者提供服务，从而改善患者和会员体验。
在 Epic 中集成安全支付功能可简化处理付款的工作流程，减少人工操作，从而提高工作人员的操作效率。凭借 Epic 所带来的更高操作效率，付款页面可得到立即交付和验证。