挑战：公司利用 IVR 来解决客户咨询问题，但无法安全支付的问题。与支付相关的查询被转给现场座席，导致座席人员工作量增加。

解决方案：Sycurio 强大的 IVR 解决方案使公司能够无缝处理安全的 IVR 支付，无需座席人员参与，从而显著减少座席人员的工作量，提高联络中心的整体效率。

结果：联络中心座席人员的能力得到提高，可以集中精力处理更复杂的客户咨询和异常情况。公司可以提供卓越的客户体验，而客户则可从简化的支付流程和符合 PCI 标准的支付中获益，并且安全性得到提升，可尽可能地降低数据泄露的风险。