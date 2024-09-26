Calabrio 和 Avaya 长达十年的合作关系为全球客户带来了一个集成的云原生员工绩效解决方案。Calabrio ONE 是我们的一体化套件，涵盖呼叫记录、自动质量管理、员工管理、人工智能驱动的人工和虚拟座席（自动机器人）见解以及商业智慧等功能。与 Calabrio 的合作为 Avaya 联络中心带来了一个全面的工具集，以提高员工的参与度，提供卓越的客户体验，并解锁变革性的业务洞察力。