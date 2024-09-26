Calabrio
概览：
Calabrio 和 Avaya 长达十年的合作关系为全球客户带来了一个集成的云原生员工绩效解决方案。Calabrio ONE 是我们的一体化套件，涵盖呼叫记录、自动质量管理、员工管理、人工智能驱动的人工和虚拟座席（自动机器人）见解以及商业智慧等功能。与 Calabrio 的合作为 Avaya 联络中心带来了一个全面的工具集，以提高员工的参与度，提供卓越的客户体验，并解锁变革性的业务洞察力。
特点一览：
Calabrio ONE 已与以下 Avaya 平台集成
- Avaya Experience Platform (AXP)
- Avaya Aura Contact Center
- Avaya Aura Application Enablement Services (AES)
- IP Office
- Avaya Aura Communication Manager 平台上的 Avaya Aura Call Center Elite
- Communications Server 1000 平台上的 Avaya Aura Contact Center (AACC)
Avaya 与 Calabrio 合作伙伴关系所带来的优势。
- 云提供的安全性、可靠性和可扩展性。
- 自动化、易于使用的质量管理解决方案，可完善您的工作流程。
- 人工智能数据驱动型见解可帮助人工和虚拟座席了解并改进客户体验。
- 用于现代员工管理的最佳自主排班工具，以提高座席人员的参与度和能力。
- 优质、快速的客户服务和支持。
- 自 2008 年以来的技术合作伙伴。
- Avaya DevConnect 计划的金牌成员。
通过 Calabrio ONE 打造关键业务解决方案。
赋能员工
有了 Calabrio ONE，您可以：
- 让员工通过使用最佳的移动应用程序自主排班。
- 根据业务目标定制您的指标和认可标准。
- 通过个性化辅导和仪表板来培养座席人员。
- 在座席人员偏好和业务需求之间取得平衡。
提升客户体验
有了 Calabrio ONE，您可以：
- 确保在正确的时间、正确的位置有正确的座席人员。
- 快速识别需要额外培训的座席人员。
- 根据业务目标定制您的指标和认可标准。
- 轻松跨渠道管理多样化、多技能的员工队伍。
人工智能和数据驱动见解
有了 Calabrio ONE，您可以：
- 利用联络中心的洞察力来为整个业务创造价值。
- 打破数据孤岛，为人工和虚拟座席提供改进机会。
- 让非技术用户有能力独立创建报告和仪表板。
- 自动化当前的手工工作，以缩短可操作见解的时间。
Calabrio ONE Analytics 推动 Peckham Inc. 创收 270 万美元。
Peckham Inc. 借助 Calabrio ONE Analytics 找出了长时间保持和静默时间的根本原因。最终，由于采用了基于话务量的分级合同，他们现在每年额外创收 270 万美元。现在，坐席人员每小时大约可以多处理一个呼叫。
多亏了 Calabrio，Peckham 的座席人员和客户现在都能享受到更好、更轻松的客户体验。
Wendy Dorn-Frazee IT 服务台员工专家
Superior Propane 提高了首次联络的问题解决率和座席工作效率。
凭借 Calabrio Analytics，Superior Propane 在短短 3 个月内显著提高了首次联络的问题解决率，由于平均等待时间缩短了 30 秒，现在每天可多处理 150 个客户咨询。