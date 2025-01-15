什么是统一通信即服务（UCaaS）？

想知道什么是云通信、或者说UCaaS吗？这其实意外的简单——事实上，您现在很可能就正在使用它。和客服谈话，与同事视频交流，和朋友用FaceTime聊天，这一切都属于云通信。甚至打开应用、发一条简单的视频消息也属于UCaaS、或者说统一通信即服务。

云办公解决方案

企业利用UCaaS来丰富自己的通信选择，不仅局限于简单的语音通信，还包含了聊天/消息和视频会议。另外，它还能简化您的通信。

例如，一个员工能用同一个号码来处理语音、短信和传真，无缝跨所有设备，无论是座机、手机还是笔记本电脑。除了员工，您的客户也能受益于UCaaS。它有助于提高客服接通能力，加强对远程客服和员工的支持，并通过多合一的解决方案提供整体化的客户体验，让客户感受到来自您的重视。

特性、组件和功能：什么是虚拟办公软件？

对某些企业来说，“一刀切”式的云统一通信可能是最合适的。但另一些企业则不然。让我们深入了解一下如何利用基于云的办公室通信，通过已有功能、或能轻松实施的新功能帮助企业提高效率。

普通会议和视频会议

借助UCaaS解决方案，企业能快速、高效的召开普通会议和视频会议。您可以分配和跟踪任务，共享文档，利用消息功能在会议之外继续推进团队的工作进度。再也不用浪费时间！会议将成为您解决问题的最佳工具。

例如，Avaya Spaces支持任意地点的远程会议。简单易用的会议和消息功能让员工能跨时区、跨地区办公，最大限度提高工作效率。针对大型会议，这个“协作应用”能容纳超过1,000个参会者，并提供最顶级的安全功能。

从视频会议到其它种种功能，Avaya Spaces®为远程办公世界提供了灵活支持。

消息

有时候，您需要的只是向某人快速发一条消息，提出问题，寻求反馈，澄清决策，或是了解团队同事的最新工作进展。Avaya帮助这些需要进一步保持连接的企业，把消息功能嵌入到现有的解决方案中。不但如此，由于这一切都发生在云端，因此它还能轻而易举的建立在公司内部已有的系统和流程之上。

云电话系统

您可能听说过利用UCaaS担当云电话系统，但它的价值远不止于此。UCaaS不仅是一个传统PBX，更是一个综合软件包，不但包含了您常用的所有必要语音功能，还整合了网络接入和极富吸引力的长途或1-800服务。这意味着一张账单就能满足您的所有需求。此外，您还能从根本上简化管理界面，享受到无接触软件与安全更新，定期添加新功能，并根据实际需要，灵活的把服务覆盖扩展到全国、甚至全世界，同时完全不需要购买额外的容量。您能完全按照自身需要逐步发展。同时，为您常用的其它应用程序添加通信功能也易如反掌。比如，通过Avaya Cloud Office，您可以为超过180种第三方商业应用程序添加统一通信支持，例如Office 365、Salesforce或谷歌。

Avaya Cloud Office®是一种云电话系统，能随时随地配合您的任意工作方式，为您提供灵活支持。

UCaaS的优势

现在，您一定很清楚UCaaS解决方案能带给您的企业哪些好处了。

您知道它如何同您的其它应用无缝集成；您知道它能为您提供一体化的企业解决方案；您也知道，它将把您的员工和客户通信提升到一个全新高度。无论谈及可能性还是优势，UCaaS都有着无穷潜力。下面让我们详细看看它的其它一些优势特色。

远程办公支持

远程办公不可能会很快消失。企业必须时刻考虑到自己的经营开销，而允许员工在家办公则能大大减少这类开销。超过80%的公司表示，即使疫情结束，他们也打算让员工继续远程办公。

UCaaS是所有以员工为中心的通信系统的骨干。它能为员工创造一个统一的办公场所，支持他们高效率沟通。如果“办公室”触手可及，那么实际出勤当然也就没必要了。

单一解决方案，单一用户界面

UCaaS为您提供了一个单一、简洁的解决方案，能综合上述的所有模式，而非依靠来自不同厂商、不同系统的不同应用。这些模式协同工作，整合在一起，保证了UCaaS直观易用。并且在Avaya，我们一直坚持不断添加新功能和新价值，定期的功能更新将帮助您始终在竞争中一步领先。

卓越性价比

我们明白，在通信方面不存在所谓的“万能灵药”。正因如此，Avaya OneCloud™提供了丰富选项来满足您的所有业务需要，并能灵活扩展，精准满足您的要求。我们的UCaaS定价模型基于分层服务和用户的数量，协助保证解决方案的卓越性价比。

减免IT开销

解决方案由我们来提供，您不再需要详熟通信知识的专业资源来支持您的业务。包括安全功能和任何必要补丁在内，更新会自动进行。您可以把稀缺的IT资源分配给更高优先级的任务，从而助力您的业务进一步成长和成功。

如何选择UCaaS供应商

选择UCaaS供应商可能是您要做的最重要决定。当然，我们难免有我们自己的偏向，但还是请允许我们提几个可能对您有所帮助的建议：

实施是关键。寻找一家能够提供世界级服务、顺利保障您的云迁移的供应商。

世界在不断变化，您的业务同样如此。寻找一家能够持续成长、灵活调整您的员工和客户联络解决方案、满足您的未来需求的供应商。

可靠性至关重要，“五个九级”的可用性是标准。绝不接受任何降级。

云迁移应当允许您拓展您的功能，而不是削弱它们。务必保证云迁移不会迫使您放弃现有的任何功能。

确保解决方案直观易用。要求供应商提供演示，弄清楚您需要的功能是否容易获取，无论工作方式如何，是否每个人都愿意使用它。记住，简单即成功。

Avaya助您成功

今天，我们每个人的业务方式都在发生前所未有的改变，带来远超过以往的巨大云机遇。在当前环境下，您的员工需要UCaaS通信解决方案来保证高效率和高参与度。

作为统一通信和协作的领导厂商（Aragon Research）， Avaya能助您一臂之力。不管是确保跨地点的实时、高效办公，增强可及性，优化决策，还是提高客户满意度，Avaya OneCloud™ UCaaS都能让您的业务表现更上一层楼。