客户体验：新时代需要新方法

Avaya客户体验服务 (ACES) 整装重发。在这里，我想详细介绍一下Avaya为帮助客户所采取的新的方法，展示客户如何利用它来精心打造、并成功实施自己独特的客户服务流程，实现最佳的客户体验。

把客户体验变成一门科学

我们生活在一个不平凡的时代，尖端科技正在把客户服务精炼为一门精密科学。迷人的、智能化的、人们彼此紧密交织的客户体验未来摆在眼前，例如定制个性化、增强联络中心超级客服、个人数字孪生、预期式交互、即时响应、自助服务、交谈式商务和共享经济等等，而这一切的背后，都离不开人工智能（AI）技术的支撑。

尽管涉足这个领域就像从头组建一支管弦乐队一样麻烦和困难，但您并不需要自己去聘用科学家、语言学家或者技术专家。Avaya客户体验服务将为您全程无缝保驾护航。

Avaya客户体验服务（ACES）介绍

ACES团队汇集全球专家，致力于支持和确保企业有能力为员工和客户提供卓越体验。它标志着专业服务已经从单纯提供技术，逐渐转型为推动变革性的业务成果的实现。

ACES体现了我们的核心价值观：赋能、热情、诚信、灵活、以客户为中心，帮助企业打造卓越的员工和客户体验。

我们的人工智能自动化服务显著提升业务效率，促成卓越体验。

在云演进领域，我们开创性的混合云服务和无缝工作流程迁移成为真正的破局者，DevOps的市场转化速度大大缩短，客户满意度也得到提高。

我们的数字集成服务跨多个接触点打造和谐客户服务之旅，从而增强品牌忠诚度和员工的满意度。

ACES加强了Avaya渠道伙伴和系统集成商的能力，帮助他们轻松驾驭客户体验技术同其它技术之间的联接。把ACES纳入自己的团队，从本质上相当于平白多了一个由全球客户体验专家组成的团队，并享受到独特的、人工智能驱动的灵活开发流程和工具的大力支持。

架起通向未来之桥

Avaya体验平台采用开放式架构，能和现有的联络中心基础设施无缝集成，适配各类不同企业的特有需求、以及他们之间错综复杂的细微差别。它有助于把人工智能和自动化融入已有系统，促进无缝、高效的自助服务和交谈式商务。在ACES团队的指导下，每一次客户交互都经过精心打磨，速度、效率和个性化方面得到全盘优化。

ACES不仅仅是一项服务，更是一个革命性的动力之源，支持企业在日新月异的数字化环境下保持其前瞻性。丰富行业知识、前沿技术，同英伟达、谷歌、微软等科技巨头的战略伙伴关系，以及240多家技术合作机构组成的强大网络，所有这些前所未有的结合在一起，让ACES得以彻底改写客户体验服务的规则。

籍由ACES，Avaya带来了必要的动态创新和灵活性，让客户服务过程中从技术到服务的方方面面难题都能迎刃而解。这是因为，未来不仅属于那些拥有最佳技术的人，更属于能够利用这一技术、设计并达成变革性业务成果的人。