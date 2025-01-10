提升体验、加强互动、赋能员工及优化员工之旅：Avaya为您打造在人工智能助力下的全新员工之旅

经过近年来的不懈创新，动态业务格局已初见雏形。对于致力增强客户体验和推动业务增长的企业而言，客户旅程编排的概念已逐步演变成为他们的关键战略。随着企业越来越关注客户旅程，对于员工旅程、与客户的关系以及对客户体验的影响也同样重要。

正如我们在登机后经常被提醒的那样，如遇突发状况，在帮助他人之前，我们必须先为自己带好安全面罩。同样，企业赋予员工的权力始终影响客户与品牌互动时的体验。将客户旅程编排的概念应用到改善员工体验上面，对于客户和员工都是十分有益的。随着人工智能(AI)技术的持续进步，企业可以利用AI驱动的解决方案改善员工体验，营造更为高效、更具成就感的工作环境，成功渗透到业务的方方面面。

人工智能技术的出现引发了员工对工作保障和不断扩大的技术差距的担忧。事实上，人工智能工具发展潜力巨大，将为员工日常工作提供巨大支持。企业可以借助人工智能解决方案或将人工智能工具集成到现有系统中，企业可以全程高效地构建和分析员工旅程编排，从而对应得到管理客户旅程的办法。

人工智能驱动的员工旅程编排的主要优势之一在于，它能够深入剖析员工情绪。通过分析大量数据，人工智能算法可以评估并提供有关员工态度、情绪和整体满意度的宝贵见解。这样，企业能够更深入地了解其员工需求和偏好，进而调整战略。此外，人工智能技术在监控组织整体技能和绩效方面同样发挥着至关重要的作用。企业可以通过先进的分析和机器学习算法，跟进员工技能培养的整个过程，确定需要改进的方面，并提供有针对性的培训和发展机会。这种主动关怀员工的方法，不仅有助于缩小技能差距，还能确保员工获得必要支持，从而在各自的工作岗位中脱颖而出。

人工智能驱动员工体验的另一个重要成果在于，它能够主动缓解并降低员工工作倦怠感。在当今快节奏的工作环境下，工作倦怠情况屡见不鲜，由此产生的工作效率下降，缺勤率上升，离职率高居不下等问题时有发生。人工智能解决方案可以帮助企业对工作倦怠情况发出早期预警信号(例如，员工压力较大或工作量过度),并提供个性化的建议，以缓解相关问题。无论是调整工作量、实施灵活工作安排还是提供心理健康指导，人工智能技术都有助于企业采取积极地措施，改善员工福祉。

在Avaya,我们认识到人工智能应用在支持员工旅程编排和推动未来职业发展方面发挥着巨大潜能。因此，我们的解决方案，特别是Avaya Experience Platform,在构建之初就充分考虑了客户和员工体验。Avaya Experience Platform是一个全方位的客户体验解决方案，旨在帮助企业的客户体验领导者通过一个整体性的平台，平衡客户和员工体验，收获业务成果。借助Avaya Experience Platform,企业可以逐步采用创新的解决方案，让员工按照自身节奏来适应新的解决方案，有效缩小新技术所带来的技术差距。

Avaya Experience Platform可提供更为卓越的员工之旅：

改善员工体验

Avaya Experience Platform提供统一、直观的界面，连接不同渠道、设备和地点的员工，有效简化工作流程，提高员工的工作效率，从而改善员工体验。

通过人工智能的支持，加强员工互动

该平台借助人工智能技术提供智能协助、个性化支持和有针对性的培训建议，加强员工深层次互动，缓解工作压力，提升工作满意度，促进持续学习和发展。

利用个性化职业发展机会赋能员工

Avaya Experience Platform提供个性化指导和职业发展机会，并提供可以有效解决客户问题所需的工具和信息，辅助员工做出明智决策、交付优质服务，掌控自身发展路线和绩效，为员工赋能和提供支持。

增强工作与生活的平衡性和灵活性

该平台支持灵活的工作安排，提供简化计划、实时协作及安全访问必要资源所需的工具，以帮助员工合理平衡工作和生活。同时还提供各种专业功能，监控员工压力水平，尽可能地降低员工工作倦怠感，确保营造更健康、更可持续的工作环境。

当今商业环境演进迅速，如果企业能够重视并愿意投资以改善员工体验，未来必将实现蓬勃发展。企业可以利用人工智能解决方案(例如，Avaya Experience Platform),营造有利于提升体验、加强互动、赋能员工及优化员工之旅的工作环境。

这种方法不仅始终将员工需求放在首位，还能改善客户体验，促进业务全面发展。随着时代不断向前发展，企业必须深刻认识员工与客户体验的关联性，采用创新型工具促进实现员工福祉和职业发展。这样，企业可以打造卓越文化，吸引并保留顶尖人才，从而在竞争日益激烈的市场中实现长足发展。

只有我们为员工提供关怀和实现发展，他们才能有动力，更加积极地为我们的客户服务!未来工作的职业前景显而易见，采用人工智能驱动的员工旅程编排的企业将充分发挥员工的潜力，而员工也将会是企业尤为宝贵的资产。

如需了解更多关于Avaya Experience Platform及其他有助于改进员工体验管理功能的解决方案，请联系Avaya销售团队。