客户服务如何实现智能化？

和其他许多从业者一样，或许您也常常扪心自问，如何才能在留住客户的同时，顺利巩固品牌忠诚度并增加业务收入。

其实答案就是，出色的客户服务。为联络中心添加基于云的尖端功能，已经成为客户服务转型的一个强有力工具。通过数字渠道、人工智能预测、灵活规模调整等手段，为客户提供更智能化的服务。IDC数据指出，全球64%的企业打算在未来12—24个月内着手投资、或开始评估基于云的联络中心技术。下面我们将具体探讨一下，究竟是什么推动了联络中心对云技术的需求。

立竿见影享受云技术优势

云联络中心功能带来了许多独有的运营优势：

云功能促进全渠道环境发展，能提供覆盖所有渠道的无缝客户体验。除了传统语音渠道外，还能添加多种数字渠道，比如聊天、电子邮件和社交媒体，方便客户用舒适的方式交流互动，实现更具个性化的品牌体验。

通过内置的人力优化功能提高客服代表的工作效率。可以利用语音录制、屏幕录制、自动质量管理、合规性触发器、预测与日程安排等功能，尽享它们带来的丰富优势。

由于云部署几乎不涉及任何实体基础设施，云联络中心解决方案支持结合自身需求，灵活的扩展业务运营。根据实际需要，可以随时添加或移除坐席，调整容量，保证用规模最合理的员工队伍来满足客户需求。

还没准备好完整迁移到云端？无需从零开始，可以把云功能逐步添加到现有的基础设施里，将其作为您的数字化转型过程的一部分。由此，可以立竿见影的受益于全媒体环境和人力资源优化的种种好处。

人工智能：智能客户服务的关键

人工智能是今年的热门话题，很多企业都在优先考虑如何把它应用到自家的技术环境。IDC研究表明，全世界40% 的企业相信，人工智能和机器学习相集成，是企业级云联络中心部署的必备条件。

在联络中心环境下，人工智能有助于加深对客户的了解，巩固客户关系。例如，它能用于检测客户声音里的情绪，提醒客服代表注意那些可能需要额外关注或倾听的客户；它也能利用预测分析来获取实时的关键绩效指标、客户交互和坐席绩效指标。

通过智能客户服务，企业可以建立客户忠诚度，提高客户满意度和自己的品牌声誉。此外，他们还能为客服代表配备先进工具和技能，以缩短等待时间，加快响应速度，提高工作效率，最终让客户体验变得更好。这种有利于巩固客户关系的良好循环，能够成为企业的一项重要竞争优势。

基于云的联络中心功能是满足客户需求的强大工具。依托人工智能，添加数字渠道，使用基于云的解决方案，企业可以提高客服代表的工作效率，打造更个性化的客户体验。