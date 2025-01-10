采用以客户为中心的方法改进云架构：在卓越技术与最终用户体验之间寻求平衡

各色云创新层出不穷，企业可以运用大量不同的方案构建平台和基础设施。尽管最初的云浪潮具有变革性，但混合解决方案才是企业架构的未来发展趋势，特别需要关注技术层面。然而，在这种技术环境之下，一种影响云之旅战略性决策的关键元素不容忽视，那就是客户和最终用户体验。在上周召开的Enterprise Connect大会上，我有幸与David Rosenblatt (World Wide Technology)、Paul Ginn (Mitel)、Shawn Rolin (Zoom)和Jarod Stokes (LumenTechnologies)一起出席了云架构未来的小组讨论。在此次对话中，我们讨论了客户满意度对业务成果的直接影响，以及云架构师和团队如何克服技术需求平衡与客户体验(CX)因素的复杂挑战。

云架构的灵活性有助于满足不断演变的业务需求

Avaya亲自见证了追求以客户为中心的云架构方法的积极影响，其核心就在于灵活性。架构的选择和成果必须具备敏捷性高且适应性强，这样才能满足持续变化的企业和客户需求。其中包括设计出支持可弹性和无缝适应扩展需求的云解决方案，无论用户流量激增还是集成新工具或新功能 (例如，AI和LLM等) 均可满足需求。采用以客户为中心的方法意味着团队可以预见需求的波动性，同时确保无论环境如何变化，基础设施都能够始终如一地提供优质体验。云架构师需要利用云原生服务、事件驱动架构或另一些框架以及无服务器计算等技术构建灵活的容错系统，从而动态满足不断变化的业务和客户需求。

Avaya 以客户为中心的混合云战略支持企业根据自身特有的需求和目标定制云之旅。通过提供某些元素中，可灵活部署在本地、私有云或是通过公共云服务的通信和协作基础设施，Avaya使客户在控制度、安全性和可扩展性之间实现最佳平衡。这种方法不仅可以使企业充分利用现有投资，还能从战略层面整合云技术，增强敏捷性、推动创新及提升成本效益。Avaya混合云解决方案拥有无缝融合本地部署的稳定性与云端的灵活性，确保客户利用适当的工具为整个组织营造卓越的体验。

赋予客户选择的权利

赋予客户选择的权利是以客户为中心的云架构方案的另一项重要特色。企业不再局限于单一云提供商或某种一体化的方法；他们可以自由地选择适合企业自身特有需求和业务重心的云服务和部署模型组合。它可能是公共云、私有云和本地解决方案组合，从战略层面实施集成，以优化企业后端性能、安全性和成本效益。企业可以采用混合云战略，发挥不同云提供商的优势，同时降低绑定供应商等一系列风险，确保数据主权合规性。

对于确保架构决策与预期客户体验成果一致对于以客户为中心的战略至关重要；如果某个组织的云战略技术达标，但却未能实现相应的客户体验成果，架构师必须重新绘制方案，不免浪费时间和资源。企业必须了解技术选择对于最终用户体验和业务目标产生的影响。为此，必须开展跨团队协作，包括开发人员、UX/UI设计人员以及企业利益相关者，各方共同努力打造解决方案，优先考虑可用性、性能和可靠性，始终将客户体验放在首位。例如，通过边缘计算或内容交付网络(CDN)缩短应用程序延迟及优化响应能力，这样可以显著提高全球用户满意度。同样，实施有力的安全措施和数据隐私协议，在边缘位置部署人工智能系统实时处理数据及挖掘洞察，这对于提高用户满意度、建立信任和确保合规性至关重要。

当今商业环境竞争激烈，如果企业希望满足和预测客户需求，在云架构中采用以客户为中心的方法势在必行。云架构师可以利用Avaya以客户为中心的方法做出明智决策，采用卓越技术实现预期客户体验成果，从而在竞争日益激烈的商业环境中推动实现业务成功。倘若云架构师专注提升灵活性、赋予客户选择的权利、协调技术决策与客户体验成果，必将能够打造容错度高、可扩展且以用户为中心的云解决方案，从而推动实现业务成功。随着云技术的不断进步，秉承以客户为中心的理念将有助于提供卓越的体验，培养客户忠诚度，开创全新的创新和发展机遇。

如需更多有关Avaya以客户为中心的解决方案和架构的信息，请访问Avaya客户体验页面。