Avaya混合云服务通过生物识别身份验证保障客户体验安全

今天，越来越多的远程客服让企业在安全和运营两方面均面临挑战。并且，正如近来新闻中常见的那样，一个小小的安全漏洞就可能导致整个企业陷入瘫痪。Avaya和Journey.ai携手合作，我们提供的生物识别身份验证解决方案让许多联络中心管理者面临的此类难题迎刃而解。

远程办公革命

不可否认，现代化办公正在经历一场巨大的蜕变。有研究表明，今年，有12.7%的全职员工选择舒适的居家办公，28.2%的员工接受了灵活的混合办公模式，不难看出，传统办公室的大墙正在逐渐瓦解。许多联络中心都打算继续支持自己的客服代表居家办公，或者保留为数可观的混合办公。这种革命性的改变不仅仅是为了方便，更是为了适应工作与生活间的平衡的不断变化，并且不受地域限制的获益于全球的人才资源。

当前联络中心系统面临的安全挑战

新办公模式的应用自然难免遇到问题。现有的联络中心软件不管是内部自建还是云端部署，基本上都是为旧时代的本地化办公设计的，要跟上日趋分散化的员工队伍，IT团队必须殚精竭虑。忘掉密码、泄露密码这类看起来并不严重的小问题，却很可能演变成为效率低下、成本飙升、网络安全出现漏洞等复杂状况，让可持续性更好、更安全的解决方案显得不可或缺。

远程办公的安全风险

尽管远程办公的灵活性无与伦比，但它的到来也伴随着一系列难题。最近的一篇有关远程办公统计数据和趋势的文章指出，73%的高层管理者非常重视网络安全问题，把远程员工视为潜在的安全威胁来源。在后者的工作环境中，密码常常就摆在办公桌上，人人都能看到。另外，远程联络中心的客服人员还经常在外出时让亲朋好友来“代班”，类似情况出现的越来越频繁。

同样，在这篇文章中我们发现，60%的企业为了保护敏感数据，或是确保只有员工能访问公司系统，都会选择使用监控软件——一种虽然有效、但可能会侵犯员工隐私的办法。这种应对措施可能在短期内确实弥补了不足，但却无法从根本上解决问题，因此，快速发展的办公环境亟需适应性强的、创新的安全解决方案。

目前，很多联络中心管理者都在努力研究如何把新的、基于人工智能和云的安全服务添加到自己现有的联络中心系统里。

Avaya混合云服务助您一臂之力

Avaya的混合云服务一举解决了“无中断创新”这个难题，通过云服务和内部部署环境的融合，带来无与伦比的出色效率、扩展能力和灵活性。企业内部自建系统和云环境无缝集成，确保了企业无需颠覆性变动，也能两全其美，轻松尽享双方各自的优势。这个创新方法不仅仅是一种升级，可以说，它重新定义了企业使用云服务、包括安全服务的方式。

这种情况下，用Journey.ai的生物识别身份验证取代传统的坐席登录密码，就能大大降低人为出错的可能性。把客服代表的脸作为钥匙，不但缩短了身份验证的时间，还有效减少了传统密码协议相关的安全漏洞。

新的解决方案的优势是多方面的：

高性价比：每次密码重置节省平均70到80美元，意味着每年节省大笔费用。

强大安全性：生物识别的安全性水平非常高。不同于密码，人脸或指纹是无法复制、丢失或遗忘的。

效率翻新：持续身份验证这个功能提供了实时安全保障，确保数据始终掌握在正确的人手里。

授权：主管能主动监视身份验证事件，并做出相应决策，以加强安全保障。

前瞻性：借助Avaya全方位的分层创新方法，不管办公方式如何演变，您都能轻而易举的立足现在，放眼未来，为今后做好准备。

为什么联络中心管理者必须对此加以重视？

随着整个世界稳步迈向“移动为王”的时代，联络中心的管理者们已经再也无法接受简单的模仿和追赶了。他们明显更青睐混合和远程办公模式，强大、创新的安全解决方案成为当务之急。采用生物识别身份验证不仅仅是为了跟上时代脚步，更是为了开创一个安全和效率并驾齐驱的未来。

未来办公和创新安全解决方案的融合不再是一种奢望，而是势在必行的选择。Avaya同Journey.ai的合作促使联络中心管理者去重新塑造、思考和构想自己的运营战略。

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