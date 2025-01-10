Avaya CEO：最新产品路线图公布，将加速推进云转型

Avaya及其团队在很短的时间内就完成了业务的转型升级，不仅提高了公司的敏捷性和创新能力，还变得更加高效，能够为客户提供更高的价值。

这一更新涉及了整个公司和所有产品组合，是加速推进软件转型的必经之路。

我非常感谢Avaya了不起的员工们，无论过去还是现在，他们都凭借热诚和奉献精神，为我们的客户以及他们的员工和客户交付了至上的体验。我们深信，现在的努力将增强Avaya品牌的价值，同时奠定公司未来的发展之路。

我十分荣幸能够领导Avaya的这场转型。我也坚信，转型一定会取得成功。只要对自己所从事的工作有信心，就会不断前进，同时为他人做出表率。我认为，领导力的含义就是要清晰地描绘目标、公布进展、兑现承诺，并勇于承担责任。

就我个人而言，我所奉行的价值观是责任、正直和透明。不论是作为丈夫、父亲、祖父、朋友，还是公司领导人，都要说话要算数，承担责任，以身作则。当然，在努力工作的同时享受工作带来的乐趣也非常重要。所以我们要营造一种公司文化，让员工对公司未来的愿景有信心，大家一起工作，共同成长，在取得成就时也能收获褒奖，当然公司也应努力留住出色的人才。

以上的分享都表达了我的承诺和决心——我在任期间一定会兑现做出的承诺。并且我们已制定了计划，确保根据客户需求交付创新成果，并就此公布清晰的路线图以保证高质量地逐步实现这些目标。

以下是Avaya转型计划的主要原则及对利益相关者做出的承诺：

一切为了客户

没有客户就没有Avaya。客户是我们存在的前提，我们要取得成功，就要与客户开展合作,为他们提供出色的服务。我们将用心聆听“客户的声音”，确保全面以客户为导向。我们运营及产品的重心也由客户的需求决定。我们将加速为客户提供高质量的创新成果，以满足他们的需求。

协助客户创新，保持业务连续

Avaya为各种规模的客户提供服务。数千家世界级的大型企业及政府都在使用我们本地的通信及联络中心解决方案。几乎所有这些企业都已经开启了上云之旅，但它们的速度和方式又各有不同。很多企业客户都向我们反馈称，虽然他们现有的本地系统仍然运行良好，尚未准备完全迁移到云端，但他们相信，云端交付的通信功能将为他们带来极大的收益。

对于这类客户，我们要为他们提供不会中断业务的创新功能。例如，数千家客户都想利用聊天、短信和社交媒体等新的数字渠道来增强纯语音联络中心的功能。

制定清晰、明确的产品路线图

我特别重视产品，因此特别在意Avaya的产品路线图。我们的团队共同研究了如何根据客户的需求为他们交付相应的功能，从而帮助他们完成上云之旅。根据客户对资源的需求程度，我们给资源进行了优先排序，并制定了一套明确的渐进式计划和时间表，以保证按时、按质交付。

简化需求是贯穿始终的主题。为此我们决定采取更直接的方式来命名产品。例如，Avaya OneCloud CCaaS将改称Avaya Experience Platform（Avaya体验平台），它将作为一个持续的创新引擎，支持统一客户及联络中心平台的融合。Avaya OneCloud Private改名为Avaya Enterprise Cloud（Avaya企业云），以体现出它的强大客户实力。

Avaya Experience Platform是我们云战略的核心，我们也为它投入了更多的资源。基于Avaya Experience Platform，客户体验不再局限于与坐席的互动，员工也被包含进来。UC和联络中心正在合而为一，为所有人提供最佳体验，为混合环境打造的一系列云服务就是我们投资之一，比如在现有系统的基础上进行部署AI噪音删除技术。

我们也将持续增强Avaya Cloud Office中的UCaaS功能 ，优化客户体验。

我们还将为传统系统优化Avaya Core Software并保障其安全。同时，也将提升UC及设备功能，包括与Avaya Cloud Office生态系统的兼容以及提供无绳wifi电话。

Avaya承诺：我们承诺于2023年交付300种以上的新功能和增强功能。

一个成功的软件和服务公司的宗旨永远是满足客户的需求。我们正着手制定更精确的计划，以实现总体目标。尽管未来会面临很多挑战，但是Avaya的团队有信心完成任务。

Avaya在全球有9万余家客户，不论是小型的初创公司还是大型企业和政府机构，我们都将帮助他们铺好一条通向未来的清晰道路。客户的反馈对我们制定路线图一直非常重要。我们听到最多的客户反馈是他们想要自己掌控创新的节奏，不受架构的限制，不用打断现有的业务，直接利用现有的投资和经验进行创新。

我们存在的意义就是为了服务客户，Avaya将与客户一道开拓更加美好的未来。我非常荣幸能向大家介绍我们转型的计划和进展，Avaya正在加速迈向未来，欢迎访问 https://www.avaya.com/cn/ 了解最新内容。