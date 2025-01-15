Avaya 一直是利用尖端技术提供卓越体验的先驱，并且是基于规则推出了人工智能助理的早期创新者。现在，我们很自豪地推出 Avaya Ada，这款由生成式人工智能前沿技术驱动的新一代虚拟助理。 它不仅增强了我们卓越的客户体验，我们还坚信它将有助于重新定义客户互动的未来。

Avaya Ada 利用生成式人工智能的力量，以出色的准确性和上下文来理解、分析和响应客户咨询。通过对 Avaya 海量产品文档、手册和知识库文章的大量训练，Avaya Ada 对我们的产品有了深入的了解，可以对尤为复杂的问题提供即时、准确且符合情境的答案。

在我们严格的测试阶段，Avaya Ada 的真正潜力浮现出来，用户对 Avaya Ada 带来的巨大价值和效率印象深刻。从快速解决模糊的错误代码到提供复杂程序的详细分步指导，Avaya Ada 一直为我们的测试人员带来“惊喜”。

有一次，Avaya 业务合作伙伴拼命寻找通过系统管理界面执行补丁的步骤。向 Avaya Ada 进行的一次咨询中，他们不仅得到了所需的准确步骤，而且还得到了一份更进一步指导的参考文档。这种即时、精确的支持凸显了生成式人工智能在革新客户服务方面的力量。

在另一个例子中，一名现场技术人员遇到了一个错误，他在 Avaya 现有的任何知识库中都找不到相关答案。令人感到惊讶的是，Avaya Ada 却快速找到了一个有相同错误的已结案的 Siebel 案例，该案例存在同样的错误 — 尽管最初的服务请求来自毫无干系的其他客户 — 并协助创建了一张工单来解决问题。Avaya Ada 能够快速浏览大量数据并识别相关解决方案，这确实是一项颠覆性的技术。

Avaya Ada 功能最令人印象深刻的一次展示是当客户需要将公告批量上传到 Avaya Aura Media Server 时。通过直接在 Siebel 中利用 Avaya Ada，我们的支持团队不仅能够根据内部知识文章提供解决方案，而且还能够通过微调提示来调整客户的使用体验。这展示了 Avaya Ada 在针对特定受众和场景定制响应方面的惊人潜力。

这些例子仅代表了 Avaya Ada 可实现目标的冰山一角。随着生成式人工智能的界限不断得到突破，我们可以预见，Avaya Ada 将成为我们客户、合作伙伴和员工不可或缺的伙伴。从提供实时故障排除和指导到提供个性化建议和主动支持，可能性确实是无限的。

在 Avaya，我们致力于走在创新前沿，不断突破客户参与的界限。有了 Avaya Ada，我们不仅提升了客户服务的标准，还为整个行业树立了新的标杆。随着我们不断探索生成式人工智能的无限潜力，有一点可以确定的是：卓越客户服务的标杆已经出现，而且它是由 Avaya 提供支持的。