Avaya 发布首份年度客户报告

首先，请允许我向大家问好，并感谢大家阅读我入职 Avaya 后的第一篇博文。尽管我履新只有短短数月，但选择的时机可谓再好不过。在此之前，我早就已经对 Avaya 的未来满怀信心。目前，客户体验（CX）行业的目标市场总规模高达大约 200 亿美元，并且这个数字还有望在十年内再翻一番。几十年来，Avaya 一直在引领整个行业、特别是企业客户体验领域的发展。我们服务的对象囊括了全球十大航空公司、十大汽车公司、全球十九大银行、以及世界范围内的其它众多顶级品牌。

同时我也意识到，为了重振我们的标志性品牌，确保 Avaya 不仅在过去、更在将来牢牢确立自己作为企业客户体验领导者的市场地位，一场重大转型势在必行。不过，以公司首席执行官 Alan Masarek 为首，Avaya 全球的数千名员工在过去的一年里戮力同心，携手合作，他们所取得的巨大成就仍然令我始料未及。全新的管理层、明确的公司战略、显著的运营优化、对公司文化的高度重视、来自董事会的全力支持、以及焕然一新的强大财务实力，所有这些因素综合在一起，支撑我们更好地为客户提供服务。对此，我们的 CEO 做出了精辟的总结，一言以蔽之：“Avaya is back！”

始终如一的“以客户为本”是最让我感到惊喜的一点。我们几乎每一次的交流都坚持以客户为中心。不管是产品投资、市场推广、合作伙伴生态、客户成功实践，还是我们内部自己的成功标准，所有的一切都源于客户成果，也归于客户成果。我深信，无论现在还是将来，这都将是 Avaya 最重要的一个竞争优势。

Avaya 以客户为中心的方法注重的是让客户走属于自己的创新之路。坚持、并致力于实现我们的核心战略目标，那就是，让客户选择适合自己的道路，赋予他们强大的创新能力，保证他们既能灵活添加有益于业务发展的数字、社交媒体或人工智能功能，又不会造成业务中断。

作为 Avaya 的首席营销官，现在我的目标之一就是加强和客户的沟通。这里的“沟通”指的是双向沟通。我们会定期和客户开诚布公地进行交流。已经公布的路线图和透明的财务状况只是一个开始，接下来，我们还将不断加大对“客户之声”项目的关注和投入，真诚倾听客户的声音，以此引领我们的未来之路。

正因如此，Avaya 发布了第一份年度客户报告，这令我倍感自豪。这份客户报告从实际成果出发，充分证明我们的转型正在发挥作用，并展现出 Avaya 如何为客户保驾护航，帮助他们在成功的道路上更上一层楼。

我尽管入职时间还不长，但众多客户与合作伙伴对我们的竭诚支持和厚爱已经令我铭感于心。我参加了在迪拜召开的 GITEX 全球大会，同时我们的团队还出席了在美国佛罗里达州奥兰多举行的 Gartner 研讨会暨展会。这两个大会都呈现了同一个重要趋势，那就是，客户体验作为业务差异化的要素之一，它所占的比重将继续越来越大。而每次客户和我分享他们同 Avaya 的合作，告诉我 Avaya 是如何帮助他们改善自己的客户体验时，他们的话总是让我感触颇深。

无论是帮助医疗服务提供商优化患者的治疗效果，还是为金融机构打造高效、安全的客户交互解决方案，无论是改善政府机构面向公众的互动和服务方式，还是通过技术创新助力教育行业的教学工作，又或者支持零售商打造一流的客户体验。在世界各地，无数客户都在寄予 Avaya 高度信任，依靠 Avaya 来缔造卓越体验，达成更出色的业务成果。

对 Avaya 来说，过去的一年意义非凡，我们很高兴能有机会和我们宝贵的客户们分享这一年来的成功历程，全面展示 Avaya 的丰富创新，并期待与客户们直接交流，探讨我们的客户体验解决方案如何帮助他们实现真正的无中断创新。

在此，我诚邀您点击这里阅读我们的客户年度报告。当然，我们也欢迎您把它分享给您的同事，或是联系我们了解更多内容。

未来，有您携手同行，我们必将能共同推进企业客户体验的成功变革。Avaya 由衷期待着有机会和您深入交流。