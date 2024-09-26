Avaya 已与 SIMS RECYCLING SOLUTIONS INC. (SIMS) 协作支持我们自己电子设备使用寿命结束时在全球范围内的管理，并与 SIMS 合作为希望处置已达到使用寿命的 Avaya 产品的客户提供环保回收。

通过改善电气和电子设备 (EEE) 在使用寿命结束时的收集、处理和回收，可以：