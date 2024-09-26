Avaya 和 WEEE 合规
随着全球电气和电子产品的快速普及以及电子废物的增长，越来越多的司法管辖区正在颁布 WEEE 法规。Avaya 密切关注此类正在制定中的 WEEE 法规，并遵守适用的法规。我们还加入已批准的合规组织，确保我们的收集和回收义务得到履行。
什么是 WEEE？
WEEE 是废弃的电子和电气设备（也称为电子废物）。WEEE 法规通常在国家、州或省的级别通过，促进电气和电子设备的再利用和回收，减少资源消耗和垃圾填埋量。关于处理废弃电气和电子设备的 WEEE 规则有助于实现可持续生产和消费。WEEE 法规要求包括为电子废物的收集、处理、回收和环境友好型处置提供资金。
WEEE 合规
Avaya 已与 SIMS RECYCLING SOLUTIONS INC. (SIMS) 协作支持我们自己电子设备使用寿命结束时在全球范围内的管理，并与 SIMS 合作为希望处置已达到使用寿命的 Avaya 产品的客户提供环保回收。
通过改善电气和电子设备 (EEE) 在使用寿命结束时的收集、处理和回收，可以：
- 改善可持续的生产和消费
- 提高资源效率
- 为循环经济做出贡献
Avaya 的一般 WEEE 立场声明
电气和电子设备 (EEE) 与电池所包含的材料、组件和物质可能有害，并且当废弃电气和电子设备 (WEEE) 与电池处理不当时会对人类健康和环境造成风险。
Avaya 电池和电子设备均标有“带叉的轮式垃圾桶”标识。该标识表示废弃的电气和电子或电池设备不应与未经分离的生活垃圾一起丢弃，而是必须单独收集。
电池上指示的化学符号表明该电池中存在以下化学物质：
- Hg – 汞
- Cd – 镉
- Pb – 铅
作为消费者，您在回收电气和电子设备方面发挥着重要作用，并可通过回收使用寿命结束的产品来保护环境。
向 Avaya 提供产品进行报废处理时，最终用户负责删除所有的个人数据。专业拆卸人员/回收人员应当参阅《产品拆卸和使用寿命结束》。
Avaya 特定国家/地区的 WEEE 立场声明、电池和包装注册号
法国
法国注册号
电池IDU：FR000356_06GQLP
WEEE IDU：FR000356_051VA9
德国
德国注册号
Avaya GmbH & Co. KG WEEE - 注册号 DE 92850707
Avaya Deutschland GmbH WEEE - 注册号 DE 94383479
爱尔兰
爱尔兰注册号
Avaya International Sales Limited PRL 注册号 IE 379WB
WEEE爱尔兰合规计划认证
波兰
波兰注册号
Avaya Poland Sp. z o.o. BDO 000009653
西班牙
西班牙注册号
Avaya Comunicacion España S.L. - Nº RII-AEE 729 RD 110/2015
Avaya Comunicacion España S.L. - Nº REI-RPA 554 RD 710/2015
UK
UK registration numbers
WEEE: WEEE/JF0124YS/PRO
Battery: BPRN00604
请与 Avaya WEEE 业务代表联系
请联系您的 Avaya 代表或以下员工，了解有关各地区产品回收流程的工作地点和方式的特定信息：
- 北美地区 (NAR) 的 Sourabh Shinde：shinde12@avaya.com
- 欧洲、中东和非洲 (EMEA) 的 Klaus Mann：klausmann@avaya.com
- 加勒比和拉丁美洲 (CALA) 的 Luciano Arie Pisano：lpisano@avaya.com
- 亚太地区 (APAC) 的 J W Lee：lee6@avaya.com