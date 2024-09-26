环境可持续性
Avaya 坚信让世界变得更加美好是我们的使命，并且我们将与员工、社区、客户、合作伙伴和供应商一起实现这一目标。从产品设计到供应链管理和员工捐赠，Avaya 将企业责任融入到我们的日常业务中。
致力于减少我们的碳足迹
Avayas 温室气体 (GHG) 排放是日常业务运营的附属产品，例如我们的设施供暖、制冷和供电、车队运营、商务旅行、员工通勤以及我们产品的运输和分销。我们坚定不移地致力于应对气候变化，持续寻找合适机会以减少温室气体排放，更有效地利用能源，并承诺根据气候学来制定全公司近期的减排目标。 Avaya 支持联合国可持续发展目标，并对气候行动产生了积极影响。
负责任地努力保护环境
电气和电子设备 (EEE) 与电池所包含的材料、组件和物质可能有害，并且当废弃电气和电子设备 (WEEE) 与电池处理不当时也会对人类健康和环境造成风险。在垃圾填埋场和其他非指定的垃圾倾倒地点不当处置电子垃圾的后果非常严重，轻则造成公共卫生问题，重则污染子孙后代的生态系统。Avaya 支持在全球范围内对我们自己的废弃电子设备进行报废管理，并与其他组织合作为希望处置已达到使用寿命的 Avaya 产品的客户提供环保回收服务。Avaya 支持联合国可持续发展目标，并对负责任的消费和生产产生了积极影响。
2022 年，Avaya 与 Green Standards 合作，该公司通过慈善捐赠、转售和回收来管理家具和设备等工作场所资产的处置和重新分配。双方携手，从垃圾填埋场转移了 13 吨工作场所资产。
负责任的产品设计
Avaya 意识到，我们生活的世界日新月异，我们有责任遵守新制定的或不断变化的环保规定。我们密切关注环保规定和标准，以确保我们的产品在整个生命周期内都符合要求。我们的环保设计 (“DfE”) 管理系统符合 ISO 14001 的要求，同时致力于减少我们解决方案和服务对环境的影响。我们在《研发环境政策》中明确了我们对于负责任的产品设计的承诺。我们的流程包括制定指导方针和要求 (G&R) 以及检查清单，以帮助设计师考虑与 Avaya 产品和包装相关的环境属性（无论是正面或是负面的），这贯穿了从原材料提取直至报废处置的整个产品生命周期。
为我们的地球投资
与 Green Standards 建立合作关系
2022 年，Avaya 与 Green Standards 合作，该公司通过慈善捐赠、转售和回收来管理家具和设备等工作场所资产的处置和重新分配。双方携手，从垃圾填埋场转移了 13 吨工作场所资产。
布拉格 Hadník 项目
布拉格的团队扪心自问，“我们能为地球做些什么呢？” 他们一起搭建了一个 Hadník（蛇的巢穴）。Hadník 的建成，足以证明他们是一支很有凝聚力的团队，在办公环境之外也可以进行合作。该团队的创举，不仅为团队成员带来了很多乐趣，也让无家可归的蛇，从此有了家。
塑料回收计划
2021 年 12 月，Avaya 在印度哈里亚纳邦古尔冈办事处的员工开始收集塑料水瓶和其他可回收塑料。他们与非营利组织 Garbage Free India 合作，捡拾塑料进行回收利用。在此项目启动后的前五个月里，员工共收集了 41.2 公斤（90.8磅）的塑料废物并进行回收。