电气和电子设备 (EEE) 与电池所包含的材料、组件和物质可能有害，并且当废弃电气和电子设备 (WEEE) 与电池处理不当时也会对人类健康和环境造成风险。在垃圾填埋场和其他非指定的垃圾倾倒地点不当处置电子垃圾的后果非常严重，轻则造成公共卫生问题，重则污染子孙后代的生态系统。Avaya 支持在全球范围内对我们自己的废弃电子设备进行报废管理，并与其他组织合作为希望处置已达到使用寿命的 Avaya 产品的客户提供环保回收服务。Avaya 支持联合国可持续发展目标，并对负责任的消费和生产产生了积极影响。

2022 年，Avaya 与 Green Standards 合作，该公司通过慈善捐赠、转售和回收来管理家具和设备等工作场所资产的处置和重新分配。双方携手，从垃圾填埋场转移了 13 吨工作场所资产。