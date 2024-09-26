Avaya 的“回馈月”让我们的员工展现出最善良的一面。自 2015 年起，每年 10 月我们都会举办“回馈月”活动，将来自世界各地的员工、合作伙伴、供应商和客户聚集在一起。人们会投入时间、金钱和精力来支持他们心中所珍视的事业。多年来，我们累计了数千小时的志愿服务时间，并筹集了超过 110 万美元来支持全球各种慈善机构。