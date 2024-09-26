印度的企业社会责任
我们在印度的 CSR（企业社会责任）工作专注于社区发展，通过各种举措为贫困、贫穷和边缘化人群创造更美好的明天。我们主要在公司运营的经济领域内开展企业社会责任计划，以实现密切监督并确保实现发展影响上限。
印度 CSR 委员会成员：
- Vishal Agrawal, VP Sales & Service
- Amit Grover，全球财务共享服务董事长
- Prasad Iyer, Director Global Services
- Eklovya Rai Nagpal，印度与 SAARC（南亚区域合作联盟），Avaya India Private Limited 高级公司法律顾问
- Reeva Kymer，Avaya ESG（环保、社会与企业管理）与慈善总监，非成员顾问
- Adarsh Kaul，印度营销主管，非成员顾问
Month of Giving 回馈月
Avaya 的“回馈月”让我们的员工展现出最善良的一面。自 2015 年起，每年 10 月我们都会举办“回馈月”活动，将来自世界各地的员工、合作伙伴、供应商和客户聚集在一起。人们会投入时间、金钱和精力来支持他们心中所珍视的事业。多年来，我们累计了数千小时的志愿服务时间，并筹集了超过 110 万美元来支持全球各种慈善机构。
Save the Children（拯救孩子）。
Avaya 与 Save the Children（拯救孩子）建立了长期合作关系，后者是一家领先的国际人道主义援助组织，致力于为儿童提供健康的身心、良好的学习机会以及免受伤害的保护。自 2015 年以来，Avaya 已通过 Avaya Matching 基金、无声静拍以及员工自发的筹款向 Save the Children（拯救孩子）捐赠了超过 450,000 美元。他们帮助资助了莫桑比克、乌干达、阿富汗和越南的几间教室、教师办公室和相关的社区建设。
慈善捐赠和赞助
Avaya（根据销售和营销团队的要求）向专注于医疗保健和教育的组织捐赠资金和产品。我们制定了相关流程来审查赞助的组织，以确保它们符合我们的标准和期望，并确保获得适当的内部批准。
审查包括确保该慈善组织：
- 无党派并遵守基本的人权原则
- 不受政府官员控制
- 无歧视
- 非营利
- 信誉良好