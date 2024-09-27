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Avaya重构通讯未来，让个人和公司都能以新的方式互动交流，感受世界。依托创新数字通讯，办公和客户体验的未来在Avaya手中得到定义。在这里，您可以找到最新的新闻资料、授权图片、管理层信息、以及其它Avaya相关的丰富资讯。
公司概况速览
Avaya简短描述
Avaya 致力于塑造未来的客户体验。我们的联络中心和通信解决方案，为打造身临其境、个性化和令人难忘的客户和员工体验提供强力支撑。
Avaya一般描述
Avaya 致力于通过创新和广泛的合作伙伴关系重塑未来的客户体验，帮助企业实现战略目标和收获预期成果。我们所带来的联络中心和通信解决方案正在重新定义客户和员工参与度，为打造身临其境、个性化和令人难忘的客户和员工体验提供强力支撑。
Avaya详细描述
体验是企业的立足之本。每一天，都有成百上千万的体验依托 Avaya 的技术得以实现。我们致力于塑造未来的客户体验，帮助企业实现战略目标和收获预期成果。我们所带来的联络中心和通信解决方案，将确保在您业务不中断的情况下，为现有客户体验流程加入领先的创新技术，让企业能够满足每一次客户交互需求，为员工提供持续支持，让工作更有成效。我们承诺将全力以赴打造身临其境、个性化和令人难忘的客户和员工体验。
领导团队
Alan Masarek 于2022年8月加入Avaya公司，曾在著名的Vonage担任首席执行官一职，为Avaya带来了30多年的软件和基于云业务的相关经验。Alan被Avaya独一无二的通信技术、庞大的客户群以及广阔的合作伙伴生态系统所吸引，Alan正在为我们标志性的品牌和产品组合注入新的活力，为各种不同规模和环境的公司打磨更适合的解决方案。
Soren Abildgaard
执行副总裁兼首席技术官View leader bio
David Austin
公司发展、战略与联盟高级副总裁View leader bio
Omar Javaid
高级副总裁兼首席产品官View leader bio
Marylou Maco
首席营收和客户体验官View leader bio
Al Morales
首席转型官View leader bio
Josh Mueller
高级副总裁、首席营销官兼硬件总经理View leader bio
Amy O’Keefe
执行副总裁兼财务主管View leader bio