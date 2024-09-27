Omar Javaid 是 Avaya 的高级副总裁兼首席产品官。他曾在 Vonage、谷歌、高通、惠普和摩托罗拉担任过高级产品和综合管理职务，拥有 20 多年的领导经验。

在加入 Avaya 之前，他是高通的高级副总裁兼总经理，负责全球软件产品组合。而在加入高通之前，他曾担任 Vonage 的 API 部门 Nexmo 的总裁，此前他是该部门的首席产品官。在 Vonage，他作为高管团队的一员，将公司从一家电信企业转型为 UCaaS、CCaaS 和 CPaaS 领域领先的企业软件公司，最终以 62 亿美元的价格被 Ericsson 收购。

此前，Omar Javaid 曾担任 Google 旗下摩托罗拉移动公司的产品管理副总裁。他是领导摩托罗拉成功扭亏为盈的高管团队成员之一，促成了 Google 对其 125 亿美元的收购。在任期间，他主要负责智能手机、平板电脑、软件和电视融合产品的创新。在摩托罗拉任职期间，他设计并推出了许多成功且屡获殊荣的产品，其中就包括世界上第一款由主要手机 OEM 生产的基于英特尔的智能手机 Razr I，该产品获得了 1 亿美元的营销活动支持。除了成功管理和商业性地推出硬件产品外，他还领导了摩托罗拉的软件、云服务和媒体战略计划。

在加入摩托罗拉之前，Omar 在高通工作了七年，此前高通收购了他创办的最后一家公司 (Mobilocity)。在离开高通前，他是 MediaFLO Technologies GBU 的营销、战略和业务开发副总裁。

在此之前，Javaid 先生是一位成功的管理者和企业家，在电信、媒体和互联网行业拥有超过 15 年的技术和创业经验，曾在 Deloitte & Touche 等领先公司任职。Omar 拥有密歇根大学化学和细胞与分子生物学学位，并在哈佛商学院和斯坦福大学接受过高级管理教育。