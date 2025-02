O Konecta Group está inovando para clientes mundo afora

Saiba como o Konecta Group, líder global em terceirização de processos comerciais (Business Process Outsourcing, BPO), utiliza as tecnologias avançadas de nuvem e IA da Avaya para entregar experiências personalizadas e totalmente integradas para clientes em 26 países. Junte-se a Jose Mejia, diretor de TI, que compartilha sua visão estratégica e sua história de sucesso no aprimoramento das experiências do cliente e do funcionário ao impulsionar o crescimento da empresa por meio de soluções inovadoras.