LGPD e Avaya

A Avaya trabalha em diferentes áreas para permitir que os clientes estejam em conformidade com a LGPD ao usarem as soluções da Avaya. Estas são as mais relevantes:

Adendo de processamento de dados – Compromisso contratual com a privacidade Segurança no processamento Privacidade desde a concepção e por padrão Assistência no cumprimento dos direitos dos Titulares de dados

I. Adendo de processamento de dados – Compromisso contratual com a privacidade

Muitos dos serviços que a Avaya oferece aos Clientes incluirão “processamento em nome de”. Portanto, para facilitar a conformidade com a LGPD para os clientes, a Avaya preparou um Adendo de processamento de dados (Data Processing Addendum, “DPA”). O DPA foi elaborado considerando as práticas recomendadas de regulamentação de privacidade e proteção de dados, especialmente para atender às obrigações da LGPD, bem como para o benefício dos Clientes da Avaya, a fim de ajudá-los a cumprir a LGPD.

O que está coberto pelo DPA da Avaya?

O DPA assegura que, com relação aos Dados pessoais que a Avaya processa em nome dos Clientes, a Avaya:

processará os Dados pessoais somente para fins de execução dos serviços, de uma maneira razoavelmente necessária e proporcional para alcançar a finalidade do processamento;

compartilhará os Dados pessoais com subprocessadores terceirizados para o estrito cumprimento das finalidades estabelecidas para prestar os serviços;

aplicará proteções administrativas, técnicas, físicas e organizacionais razoáveis adequadas para proteger a segurança, confidencialidade, integridade e disponibilidade dos Dados pessoais confiados à Avaya para processamento;

relatará a ocorrência de incidentes de vazamento de Dados pessoais e cooperará com a adoção das medidas necessárias para mitigá-los;

auxiliará os Clientes caso os titulares de dados exerçam seus respectivos direitos legítimos nos termos da LGPD.

Como assinar o DPA da Avaya?

Clique neste hiperlink que leva ao nosso provedor de assinatura eletrônica, DocuSign, e ao DPA real. O documento já foi previamente assinado pela Avaya Brasil LTDA, portanto, após assinar o DPA de acordo com as instruções, você receberá automaticamente uma cópia do documento totalmente assinado para seus registros.

Informações adicionais relevantes para a assinatura do DPA

Ao assinar o DPA via DocuSign, será necessário fornecer seu nome e endereço de e-mail com a única finalidade de comprovar que você é representante da parte signatária. Além da Avaya, o destinatário desses Dados pessoais (inclusive informações que identificam os dados de conexão, como endereço IP) será enviado para a DocuSign Inc., com endereço na 221 Main St., Suite 1000, San Francisco, CA 94105, EUA, e seus respectivos subprocessadores. A verificação da parte signatária ficará armazenada enquanto o DPA estiver em vigor e/ou para cumprir os períodos de retenção estatutários. Consulte a nossa Declaração de privacidade do site e a Declaração de privacidade da DocuSign para obter mais informações.