A capacidade de sua equipe de atendimento de se comunicar com os pacientes é vital para a missão de apoiar o seu plano de cuidados e reduzir as readmissões. Ao conectar pessoas, recursos, dados e soluções, você pode otimizar operações e reduzir os riscos, aumentando a eficiência operacional e os lucros. Quando se trata da transformação digital do seu sistema de saúde, nada é mais importante do que uma solução de comunicações flexíveis.