Graças à visibilidade completa e à integração, os líderes de serviços bancários podem aprimorar continuamente as operações da força de trabalho para se adequar à forma como os funcionários trabalham. Com IA, os fluxos de trabalho podem ser automatizados, contando com processos integrados em uma única plataforma, o que facilita ainda mais o trabalho.

No futuro, é provável que a automação seja incorporada na empresa para tarefas cognitivas repetíveis, liberando a equipe para se concentrar em momentos importantes para aprimorar as experiências do cliente. Cada vez mais, as tarefas que eles desempenham serão avaliadas em relação ao impacto sobre os serviços ao cliente. No futuro, os bancos trabalharão com mais de um provedor de serviços para diversificar o risco, trazer de volta mais atividade onshore através de acordos de serviços gerenciados e conduzir a automação e a digitalização ao próximo nível.

A COVID-19 mostrou que os bancos podem trabalhar de diferentes maneiras, mantendo a produtividade e proporcionando aos clientes as experiências que eles mais desejam. Agora eles precisam se concentrar em modelos de trabalho híbridos sustentáveis. Isso significa desafiar sua própria cultura. Há uma oportunidade enorme de acelerar decisivamente a digitalização, aumentar a automação e remodelar as forças de trabalho. O trabalho precisa ser projetado levando em consideração como as pessoas trabalham ao longo de suas carreiras. A Avaya está estimulando a mudança nas comunicações digitais ao abrir um ecossistema inteiro de ferramentas e tecnologias para que as pessoas possam trabalhar juntas em tempo real com o máximo de produtividade e conforto.