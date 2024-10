Esteja você administrando um contact center localmente como o Avaya Experience Platform On-Prem (anteriormente Avaya Call Center Elite) ou pronto para migrar totalmente para a nuvem, nós facilitamos sua jornada de inovação. Avaya Experience Platform é uma solução de nuvem pública projetada para ajudar empresas de todos os tamanhos a inovar sem interrupções, trazendo novos recursos e funções para clientes e funcionários. Com o Avaya Experience Platform Connect, você pode adicionar as melhores tecnologias da nuvem ao seu AXP On-Prem. Esta abordagem híbrida é diferente de qualquer outra no setor. É uma inovação adicional: aproveite os novos recursos à medida que ficam disponíveis, sem atualizações com tempo de inatividade.