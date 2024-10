Avaya Experience Platform Private Cloud (anteriormente Avaya Enterprise Cloud, grupos de contact center), possibilita às organizações reformularem as experiências do cliente através de capacidades de contact center inteligentes, que permitem entregar experiências incríveis, responder às necessidades do cliente de maneira efetiva e cultivarem lealdade. Rodando em uma instância dedicada do Microsoft Azure, as organizações podem inovar em seu próprio ritmo para dirigir e acelerar resultados de negócios positivos.