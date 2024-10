Ofereça aos agentes uma área de trabalho intuitiva e consolidada

Controle recursos de voz em um navegador ou como um ponto terminal de mídia separado. Atenda a várias interações digitais simultâneas com clientes. Veja informações relevantes do cliente vindas de várias fontes, incluindo sistemas CRM e aplicativos de terceiros. Acompanhe o desempenho do call center em painéis de exibição na área de trabalho. Use widgets para projetar facilmente o melhor layout de área de trabalho para seus agentes.