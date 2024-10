Declaração Geral de Privacidade

Os seguintes termos suplementam as divulgações no que diz respeito ao nosso processamento de Dados Pessoais do Espaço Econômico Europeu (por exemplo, Estados Membros da União Europeia, Islândia, Liechtenstein e Noruega) (“EEE”), Suíça e Reino Unido. Na medida aplicável, em caso de conflito ou inconsistência entre outras partes da Declaração e termos desta Seção 14, esta Seção prevalecerá no que diz respeito ao processamento de Dados Pessoais do EEE, Suíça e Reino Unido.

Controlador de dados

A menos que especificado, a entidade responsável pelo processamento de seus Dados Pessoais agindo como controlador é a entidade Avaya Group com a qual você tem o relacionamento primordial, isto é, a entidade envolvida em vendas, serviços ou contrato de fornecimento, que fornece material promocional ou de marketing e comunicações, a entidade no país para o qual criamos um website local, ou com cujos representantes você tem se comunicado.

Bases Legais para Processamento

Nós nos baseamos nos seguintes fundamentos legais para a coleta, uso e processamento de seus Dados Pessoais:

A. Finalidade de Processamento: fornecer produtos e serviços a você ou sua empresa.

Bases Legais: Execução de um contrato do qual você faz parte ou tomada de medidas a seu critério antes de celebrar um contrato. Cumprimento de obrigação legal ou estatutária as quais estejamos sujeitos. Interesses legítimos, conforme estabelecido na Seção 3 acima. Seu consentimento, quando adequado.



B. Finalidade do Processamento: nossos fins comerciais internos.

Bases Legais : Execução de um contrato do qual você faz parte ou tomada de medidas a seu critério antes de celebrar um contrato. Cumprimento de obrigação legal ou estatutária as quais estejamos sujeitos. Interesses legítimos, conforme estabelecido na Seção 3 acima. Seu consentimento, quando adequado.

:

C. Finalidade de Processamento: fins de pesquisa interna e melhoria de produto.

Bases Legais : Interesses legítimos, conforme estabelecido na Seção 3 acima. Seu consentimento, quando adequado.

:

D. Finalidade de Processamento: razões legais, de segurança ou de proteção.

Bases Legais : Execução de um contrato do qual você faz parte ou tomada de medidas a seu critério antes de celebrar um contrato. Cumprimento de obrigação legal ou estatutária as quais estejamos sujeitos. Interesses legítimos, conforme estabelecido na Seção 3 acima. Estabelecimento, exercício ou defesa de ações judiciais. Proteção de interesses vitais. Seu consentimento, quando adequado.

:

E. Finalidade de Processamento: conexão com uma transação corporativa.

Bases Legais : Interesses legítimos, conforme estabelecido na Seção 3 acima. Seu consentimento, quando adequado.

:

F. Finalidade do Processamento: para marketing.

Bases Legais : Interesses legítimos, conforme estabelecido na Seção 3 acima. Seu consentimento, quando adequado.

:

Seus Direitos de Proteção de Dados

Nas condições estabelecidas pelas leis de proteção de dados aplicáveis, você poderá exercer determinados direitos no que diz respeito aos seus Dados Pessoais.

Direito de Acesso . Você tem o direito de obter nossa confirmação sobre estarmos processando seus Dados Pessoais e informações relacionadas, bem como o direito de obter uma cópia de seus Dados Pessoais em processamento.

. Você tem o direito de obter nossa confirmação sobre estarmos processando seus Dados Pessoais e informações relacionadas, bem como o direito de obter uma cópia de seus Dados Pessoais em processamento. Direito à Portabilidade de Dados . Você poderá receber seus Dados Pessoais fornecidos em formato estruturado, comumente usado e legível em máquina.

. Você poderá receber seus Dados Pessoais fornecidos em formato estruturado, comumente usado e legível em máquina. Direito à Retificação . Você tem o direito de solicitar a retificação de Dados Pessoais imprecisos e completar dados incompletos.

. Você tem o direito de solicitar a retificação de Dados Pessoais imprecisos e completar dados incompletos. Direito de Objeção . Você tem o direito de se opor ao processamento de seus Dados Pessoais em certos casos.

. Você tem o direito de se opor ao processamento de seus Dados Pessoais em certos casos. Direito de Restringir Processamento . Você pode solicitar que restrinjamos o processamento dos seus Dados Pessoais em certos casos.

. Você pode solicitar que restrinjamos o processamento dos seus Dados Pessoais em certos casos. Direito de Exclusão . Você pode solicitar que apaguemos seus Dados Pessoais em certos casos.

. Você pode solicitar que apaguemos seus Dados Pessoais em certos casos. Direito de Apresentar uma Reclamação . Você tem o direito de apresentar uma reclamação junto a uma autoridade de controle nacional onde resida ou onde a conduta objeto da reclamação tenha ocorrido.

. Você tem o direito de apresentar uma reclamação junto a uma autoridade de controle nacional onde resida ou onde a conduta objeto da reclamação tenha ocorrido. Direito de Recusa ou Retirada do Consentimento . Caso solicitemos seu consentimento para processar seus Dados Pessoais, sinta-se livre para se recusar a fornecê-los. Em caso de consentimento, você poderá retirá-lo a qualquer momento, sem quaisquer consequências adversas. A legalidade de qualquer processamento de seus Dados Pessoais ocorrido antes da retirada de seu consentimento não será afetada.

. Caso solicitemos seu consentimento para processar seus Dados Pessoais, sinta-se livre para se recusar a fornecê-los. Em caso de consentimento, você poderá retirá-lo a qualquer momento, sem quaisquer consequências adversas. A legalidade de qualquer processamento de seus Dados Pessoais ocorrido antes da retirada de seu consentimento não será afetada. Direito de Não Ser Sujeitado a Decisões Automatizadas. Você tem o direito de não se sujeitar sujeito a uma decisão baseada exclusivamente no processamento automatizado de Dados Pessoais, bem como de receber mais informações acerca do motivo pelo qual tal decisão foi tomada.

Transferências Internacionais de Dados Pessoais

Devido à natureza global das nossas operações, alguns destinatários mencionados na Seção 4 da Declaração podem estar localizados em países fora do EEE, Suíça ou Reino Unido que não fornecem nível adequado de proteção de dados conforme definido pelas leis de proteção de dados no EEE, Suíça e Reino Unido. Certos países de terceiros, como Canadá, República da Coreia e Japão, foram oficialmente reconhecidos pela Comissão Europeia e Secretário de Estado do Reino Unido como capazes de proporcionar um nível de adequado proteção. Transferências internacionais de Dados Pessoais (i) dentro das entidades do Avaya Group estão sujeitas às Regras Corporativas Vinculativas Avaya (Política do Controlador) e, (ii) para terceirizados em países de terceiros que não forneçam nível adequado de proteção de dados estão sujeitos a mecanismo de transferência de dados aceitáveis, como as Cláusulas Contratuais Padrão da União Europeia e/ou Reino Unido (para a Suíça, em conjunto com as alterações necessárias), ou qualquer outro mecanismo de transferência de dados válido emitido pelo Espaço Econômico Europeu, Suíça ou autoridades do Reino Unido. Os destinatários externos do grupo de Dados Pessoais no âmbito da Lei de Proteção de Dados Suíça estão localizados na Argentina, Estados Unidos, Bielorrússia, Índia e Colômbia.

Última atualização: 19 de dezembro de 2023