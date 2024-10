Esta Política, juntamente com as Regras corporativas vinculativas: políticas do controlador e do processador (aprovadas pelas autoridades europeias de proteção de dados), descrevem as práticas gerais de tratamento de Dados pessoais na Avaya.

A Avaya está sempre empenhada em fornecer transparência em todas as atividades de Processamento de Dados pessoais e em estar em conformidade com todas as leis e regulações de privacidade aplicáveis. Devido à vasta gama de produtos e serviços, isso está sendo feito por meio de diversas declarações/boletins informativos de privacidade. A Avaya, dependendo da sua função (Controlador de dados ou Processador de dados), adota uma abordagem em camadas para informar completamente seus clientes e/ou Titulares de dados, conforme o caso, sobre o tratamento de seus dados pessoais. Quando a Avaya é um Controlador de dados, ela cumpre suas obrigações de transparência (por exemplo, os tipos de Dados pessoais que a Avaya coleta e mantém; como a Avaya coleta e mantém Dados pessoais; as finalidades para as quais a Avaya coleta, armazena, usa e divulga Dados pessoais, etc.) por meio de declarações de privacidade ad hoc aplicáveis; quando a Avaya é um Processador de dados, ela fornece informações para seus clientes (os Controladores de dados), de forma que eles possam cumprir suas obrigações de transparência.

Salvo acordado de outra forma ou estabelecido em uma declaração ou boletim informativo de privacidade mais específico, na condução dos seus negócios, a Avaya transferirá Dados pessoais ao exterior para alavancar seus recursos internacionais, incluindo empresas afiliadas e terceiros de confiança, com a finalidade de fornecer soluções solicitadas ou realizar negócios. Isso significa que os Dados pessoais fornecidos à Avaya na função de Controlador de dados ou na função de Processador de dados serão transferidos internacionalmente. Isso inclui vários tipos de Dados pessoais: (i) por um lado, Dados pessoais como dados de contato comercial e outras informações que estejam sendo processadas pela Avaya para celebração e administração de contratos com clientes, bem como os Dados pessoais dos nossos próprios funcionários, e (ii) por outro lado, Dados pessoais necessários para o fornecimento das nossas soluções (geralmente considerados como “Processamento em nome de” segundo várias leis de privacidade). Esse último item resulta principalmente de acordos contratuais com os nossos clientes e, especificamente, do seu uso individual (e da sua contribuição) para as soluções fornecidas pela Avaya. Os tipos desses Dados pessoais normalmente incluem nome, informações de contato (empresa, cargo/posição, endereço de e-mail, número de telefone, endereço físico), dados de conexão, dados de localização, dados de vídeo/chamada (gravações) e metadados derivados dos mesmos, etc. Informações adicionais referentes à privacidade dentro das respectivas soluções da Avaya podem ser encontradas em descrições de ofertas/serviços, declarações/boletins informativos de privacidade do produto ou na página Privacidade nos nossos produtos.