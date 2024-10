Cookies são arquivos de texto contendo poucas quantidades de informações, que são baixadas para o seu dispositivo quando você visita um site. Desta forma, os cookies são enviados novamente ao site de origem em cada visita subsequente para permitir que esse site reconheça o dispositivo de um usuário (no entanto, os cookies não podem ler outros dados do disco rígido do seu dispositivo). Os cookies “estritamente necessários (essenciais)” (para ver sua descrição, consulte a seção “Cookies providos através do nosso site” abaixo) são usados para garantir a funcionalidade adequada do site, caso contrário, podem não funcionar corretamente. Cookies adicionais (por exemplo, de “desempenho e análise”, “funcionalidade e personalização”, “publicidade (direcionamento)” – para ver sua descrição, consulte a seção “Cookies providos através do nosso site” abaixo) – são usados para melhorar o desempenho de navegação, por exemplo, para permitir que você navegue entre as páginas de forma eficiente, lembrar de suas preferências, melhorar sua experiência, garantir que os anúncios que você vê online sejam mais relevantes para você, bem como fornecer informações de relatórios para nós etc. Ao não aceitar cookies, algumas funcionalidades do nosso Site podem não ficar acessíveis. Os cookies definidos pelo proprietário do site (neste caso, a Avaya) são chamados de “Cookies da primeira parte”. Os cookies definidos por outras partes que não o proprietário do site são chamados de “Cookies de terceiros”. Os cookies de terceiros permitem que recursos ou funcionalidades de terceiros sejam fornecidos no/ou através do site ou serviço utilizado (como publicidade, conteúdo interativo e análise). Terceiros que definem esses cookies de terceiros podem reconhecer o seu dispositivo (i) quando visita o site ou serviço em questão e (ii) também quando visita alguns outros sites ou serviços. A Avaya não tem controle sobre cookies de terceiros carregados no seu navegador e, portanto, não é responsável pelo uso de tais cookies, mesmo que o acesso ao site de terceiros seja feito por meio de redirecionamento através do link fornecido em nosso Site. Observe que os cookies instalados por terceiros podem continuar a monitorar suas atividades online ocasionalmente, mesmo depois que você sair do nosso Site. É recomendável que você limpe seus dados de navegação regularmente para manter registros apenas das fontes em que confia (para obter mais informações sobre como excluir cookies do seu dispositivo, consulte a seção “Como você pode controlar cookies?”) abaixo.

Existem dois tipos de cookies: “Cookies Persistentes” permanecem no dispositivo de um usuário por um período de tempo especificado no cookie. Eles são ativados sempre que o usuário visita o site que criou aquele cookie em particular. “Cookies de Sessão” são temporários. Permitem que os operadores do site vinculem as ações de um usuário durante uma sessão do navegador. Uma sessão do navegador é iniciada quando um usuário abre a janela do navegador e termina quando fecha a janela do navegador. Depois que o usuário fecha o navegador, todos os cookies de sessão são excluídos.

Uma vez que os endereços IP ou identificadores semelhantes são tratados como dados pessoais pela lei local, também tratamos esses identificadores indiretos como “Dados Pessoais” (isto é, informações que identificam ou podem identificar uma pessoa). Nós não vinculamos esses Dados Pessoais diretamente às informações de domínio, exceto, nos casos em que seja necessário para permitir que você use nosso Site e/ou para evitar abuso ou fraude em nosso Site.

É possível encontrar mais informações sobre os cookies aqui.