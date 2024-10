Nosso compromisso com a privacidade

A Avaya tem o compromisso de aprimorar sua experiência com soluções tecnológicas avançadas que aumentam a privacidade e as soluções em nuvem. Temos vasta experiência na proteção de dados pessoais e assistência aos clientes que devem atender aos mais altos padrões de segurança (por exemplo, governos, outras autoridades e organizações públicas, como instituições financeiras), para cumprir com suas obrigações legais no que se refere à privacidade e à segurança. É objetivo da Avaya conciliar os benefícios do nosso negócio com o direito das pessoas de impedir o uso indevido de seus dados pessoais.