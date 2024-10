A Verint ajuda as marcas a aumentar a automação da experiência do cliente, reduzindo os custos e, ao mesmo tempo, elevando a experiência do cliente (CX). As marcas podem aumentar a automação de CX aproveitando nossa equipe de bots com tecnologia de IA para aumentar a força de trabalho humana. Com a automação de CX, os clientes locais e na nuvem podem adicionar rapidamente bots aos seus investimentos existentes para aproveitar a inovação sem demora, obtendo resultados comerciais de IA sem migrar o ambiente existente.