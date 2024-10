Desafio: as empresas ainda investem orçamento e esforço significativos para gerenciar os controles do PCI DSS, mesmo tendo implementado o Pause & Resume.

Solução: o Sycurio, integrado à plataforma Cloud Office da Avaya, lida com segurança com as informações de cartões de pagamento, mantendo interações em tempo real entre clientes e agentes.

Resultados: ao substituir o Pause and Resume pelo Sycurio.Voice, as empresas reduzem significativamente o escopo da conformidade com o PCI DSS em seu ambiente de contact center, ao mesmo tempo em que aumentam a segurança e a proteção dos dados, reduzem o escopo da conformidade com o PCI e diminuem a carga da conformidade com o PCI. A CX aprimorada oferece aos consumidores um processo de pagamento contínuo e eficiente, enquanto as empresas obtêm maior eficiência operacional e reduzem os custos de conformidade e a carga de trabalho.