Avaya Experience Platform com o Microsoft Azure entrega mais opções para aumentar a produtividade da equipe, o engajamento do cliente e maior controle de dados e de privacidade. Nossa aliança inclui o Contact Center & Security AI da Nuance, que personaliza as interações com os clientes, aumenta a produtividade dos agentes e combate as atividades fraudulentas. A integração do Microsoft Teams com a Avaya Experience Platform significa que os agentes do contact center podem se unir a qualquer membro da equipe usando o Teams, resolver rapidamente as preocupações dos clientes e oferecer um serviço superior.