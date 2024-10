Um dia no seu Contact Center com Avaya Experience Platform

Como as necessidades e as expectativas dos clientes estão em constante mudança, funcionários e gerentes do Contact Center precisam ter insights atualizados em cada etapa da jornada do cliente para criar experiências significativas.

Vejamos o exemplo de Ramona, que é a gerente de atendimento ao cliente de uma rede local de cafeterias. Seus funcionários precisam de informações sobre tópicos como vales-presente, recompensas de aniversário, pontos de prêmios, locais de lojas e pedidos on-line.

Eles precisam ser capazes de registrar o feedback dos clientes sobre as experiências na loja, explicar como verificar saldos e recarregar vales-presente, e até mesmo coordenar com outras lojas quando houver a contratação do serviço de bufê local para um evento. Os volumes e a duração das chamadas variam, então Ramona precisa estar preparada para tudo.

Com Avaya Experience Platform e sua análise integrada, você pode manter facilmente o pulso do seu Contact Center em todos os momentos e se ajustar rapidamente às necessidades do cliente em constante mudança.