O que é Unified Communications as a Service (UCaaS)?

Entender as comunicações da nuvem ou UCaaS, é mais simples do que parece. Na verdade, você provavelmente já a está usando hoje. Quando você conversa com um agente, faz uma chamada de vídeo com seus colegas, ou usa o FaceTime com seus amigos, tudo isso é comunicação na nuvem. Até mesmo abrir um aplicativo para criar uma simples mensagem de vídeo é UCaaS, ou Unified Communications as a Service .

Soluções Cloud Office

As empresas usam o UCaaS para expandir suas opções de comunicação, indo além da simples voz em bate-papos/serviços de mensagens, bem como em videoconferências. Além disso, o UCaaS pode simplificar suas comunicações. Por exemplo, um funcionário pode ter um número para voz, mensagens de texto e fax, e esse número é usado em todos os seus dispositivos, estejam eles em um telefone de mesa, celular ou laptop. Mas ele não é útil apenas para funcionários: você também pode usar o UCaaS para beneficiar seus clientes. Para os clientes, o UCaaS pode significar melhor acessibilidade do agente, suporte adicional para agentes e funcionários remotos e ser uma solução única, criando uma experiência holística que faz o cliente se sentir valorizado.

Recursos, componentes e capacidades: o que é o software de Virtual Office?

Para algumas empresas, uma solução única é melhor quando se trata de comunicações unificadas na nuvem. Para outros, nem tanto. Vamos nos aprofundar em como o uso de comunicações de escritório baseadas na nuvem pode ajudar as empresas a se tornarem mais eficientes por meio de recursos que já estão instalados ou que podem ser facilmente implementados.

Reuniões e videoconferências

Com uma solução UCaaS, as reuniões e videoconferências acontecem de forma rápida e eficiente. E, em vez de obter resultados inconclusivos, você pode atribuir e rastrear tarefas, compartilhar documentos e manter a equipe avançando fora da reunião com mensagens contínuas. Chega de perder tempo! As reuniões viram sessões de resolução de problemas.

O Avaya Spaces, por exemplo, suporta reuniões de qualquer lugar do mundo. Conferências e serviços de mensagens fáceis de usar permitem que os funcionários trabalhem em diferentes fusos horários e locais para maximizar a produtividade. Para grandes reuniões, esse “aplicativo para colaboração” pode lidar com mais de 1.000 participantes, oferecendo recursos de segurança de primeira linha.

O Avaya Spaces ® é uma videoconferência e muito mais para um mundo de trabalho em qualquer lugar.

Serviço de mensagens

Às vezes, tudo o que você precisa é enviar uma mensagem rápida a alguém para fazer uma pergunta ou obter feedback, esclarecer uma decisão ou se manter atualizado sobre em que os colegas de equipe estão trabalhando. A Avaya incorpora mensagens às suas soluções existentes para empresas que precisam dar o próximo passo para permanecerem conectadas. E o melhor? Tudo está na nuvem. Por isso é fácil desenvolver os sistemas e processos que já funcionam na empresa.

Sistemas de telefonia em nuvem

Você já deve ter ouvido falar de UCaaS como um sistema de telefonia em nuvem, mas o UCaaS é muito mais que isso. Não se trata apenas de um PBX tradicional. É um pacote integrado que inclui todos os recursos de voz nos quais você confia, com acesso à rede e serviços de longa distância ou 0800 muito atraentes. Isso significa uma única conta para todas as suas necessidades. Além disso, você obtém os benefícios de uma interface de administração radicalmente simplificada, software sem toque e atualizações de segurança, novos recursos regularmente e a capacidade de dimensionar no país todo ou no mundo todo se e quando você precisar, sem a necessidade de comprar capacidade extra. Você pode expandir exatamente como precisa. E se quiser adicionar comunicações aos outros aplicativos que você usa todos os dias, é muito fácil. Com o Avaya, por exemplo, você pode adicionar comunicações unificadas a mais de 180 aplicativos de negócios de terceiros, como o Office 365, Salesforce ou Google.

O Avaya Cloud Office ® é um sistema de telefonia em nuvem que funciona onde e como você precisa.

Benefícios do UCaaS

Agora você pode ver as vantagens de uma solução UCaaS para o seu negócio. Você sabe como ela se integra perfeitamente com seus outros aplicativos; entende que ela fornece uma solução única para sua empresa e percebe que pode levar as comunicações com seus funcionários e clientes para o próximo nível. Assim como as possibilidades, os benefícios do UCaaS são praticamente infinitos. Vejamos alguns outros benefícios com mais detalhes.

Compatível com trabalho remoto

O trabalho remoto não vai a lugar nenhum no curto prazo. E por que isso aconteceria? As empresas precisam considerar constantemente suas despesas gerais, e o trabalho remoto reduz essas despesas. Mais de 80% das empresas dizem que planejam deixar seus funcionários trabalharem remotamente mesmo após a pandemia ( Gartner ).

O UCaaS é a espinha dorsal de qualquer sistema de comunicações centrado no funcionário. Com o UCaaS, os funcionários podem aproveitar um local de trabalho unificado que permite uma comunicação eficaz e eficiente. Não há necessidade de ir até o escritório quando ele está ao seu alcance.

Uma solução, uma interface do usuário

Com o UCaaS, você tem uma solução única e simples (em vez de ter diversos aplicativos de vários fornecedores e sistemas) que captura todas as modalidades mencionadas acima. Essas modalidades trabalham juntas e se integram para que o uso do UCaaS seja intuitivo. E na Avaya estamos sempre adicionando novos recursos e valor: você receberá atualizações regulares de novos recursos que continuarão a manter você um passo à frente da concorrência.

Econômica

Entendemos que, quando se trata de comunicações, não existe algo como “uma solução única”. É por isso que o Avaya tem diversas opções para todas as suas necessidades de negócios, com a capacidade de escala para atender exatamente às suas necessidades. Nosso modelo de preços de UCaaS é baseado em serviços em camadas e no número de usuários para ajudar a fornecer uma solução econômica.

Remoção de despesas gerais de TI

Ao nos permitir fornecer sua solução, você não precisa mais de recursos com conhecimento detalhado de comunicações para dar suporte ao seu negócio. As atualizações, incluindo os recursos de segurança e qualquer patching necessário, vêm automaticamente. Seus escassos recursos de TI podem ser direcionados às tarefas de alta prioridade que ajudarão sua empresa a expandir e se tornar ainda mais bem-sucedida.

Como escolher o fornecedor de UCaaS

Escolher seu fornecedor de UCaaS pode ser a decisão mais importante que você toma. É claro temos nossos próprios vieses, mas vamos fazer algumas sugestões que podem fazer sentido para você:

A implementação é essencial. Procure um fornecedor que possa facilitar seu caminho para a nuvem com uma organização de serviços de primeira classe.

O mundo está mudando, assim como seus negócios. Encontre um fornecedor que possa continuar a expandir e adaptar suas soluções de contato com funcionários e clientes para atender às suas necessidades futuras.

para atender às suas necessidades futuras. A confiabilidade é importante e a disponibilidade 99,999% é padrão. Não aceite nada menos que isso.

Mudar para a nuvem deve permitir que você desenvolva suas capacidades, em vez de diminui-las. Certifique-se de que ir para a nuvem não signifique abrir mão dos recursos que você usa hoje.

Certifique-se de que a solução seja intuitiva. Solicite uma demonstração. É fácil acessar os recursos que você precisa? Todos vão querer usá-la, independentemente do estilo de trabalho? Simples = sucesso.

Como a Avaya pode ajudar

A mudança sem igual na forma como todos fazemos negócios criou mais oportunidades de nuvem do que nunca. No contexto atual, seu pessoal precisa de uma solução de comunicações UCaaS para continuar produtivo e engajado.

Como líder em colaboração e comunicações unificadas (Aragon Research), a Avaya pode ajudar. Seja para garantir que o trabalho produtivo aconteça em tempo real em todos os locais, melhorar a acessibilidade e tomar melhores decisões ou encantar seus clientes, o Avaya UCaaS pode melhorar ainda mais o desempenho dos seus negócios.