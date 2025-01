Elevada, engajada, capacitada e aprimorada: a nova jornada do funcionário alimentada por IA trazida até você pela Avaya

Os anos recentes de inovação moldaram o cenário de negócios dinâmicos, do qual o conceito da orquestração da jornada do cliente emergiu como uma estratégia crítica para organizações com o objetivo de aprimorar as experiências do cliente e atrair o crescimento dos negócios. Contudo, à medida que os negócios começam a focar cada vez mais na jornada do cliente, é igualmente importante considerar a jornada do cliente, seu relacionamento e o impacto na experiência do cliente.

Como somos frequentemente lembrados quando embarcamos em um avião, antes de ajudarmos outros, devemos primeiro colocar a nossa máscara de oxigênio. Da mesma forma, como uma organização capacita sua força de trabalho sempre influenciará as experiências que os clientes têm quando interagem com a marca. Aplicar o conceito da orquestração da jornada do cliente à experiência do funcionário pode provar ser útil em ambos os lados das interações com o cliente. Com avanços na tecnologia de inteligência artificial (IA), as organizações podem aproveitar soluções alimentadas por IA para transformar a experiência do funcionário e criar um ambiente de trabalho mais gratificante e produtivo que se dissemina por todos os aspectos do negócio.

O surgimento da tecnologia de IA despertou preocupações entre os funcionários em relação à segurança no emprego e ao potencial de uma lacuna de competências cada vez maior. A realidade é que as ferramentas de IA têm um potencial imenso para apoiar e capacitar os funcionários em suas funções diárias em seus cargos. Ao aproveitar as soluções alimentadas por IA ou integrar as ferramentas de IA aos sistemas existentes, os negócios podem efetivamente construir e analisar a orquestração da jornada do funcionário do início ao fim, espelhando a mesma abordagem do gerenciamento da jornada do cliente.

Um dos benefícios principais da orquestração da jornada do funcionário alimentada por IA é a habilidade de obter percepções mais profundas da opinião do funcionário. Ao analisar grandes quantidades de dados, os algoritmos de IA podem avaliar e fornecer percepções valiosas sobre as atitudes, emoções e níveis de satisfação geral dos funcionários. Isso permite que organizações compreendam melhor as necessidades e preferências da sua força de trabalho, aperfeiçoando suas estratégias. Além do mais, a tecnologia de IA pode desempenhar um papel crucial no monitoramento de habilidades e desempenho em toda a organização. Por meio de análises avançadas e algoritmos alimentados por aprendizagem de máquina, os negócios podem acompanhar o desenvolvimento das habilidades dos funcionários, identificar áreas para melhoria e sugerir treinamento direcionado e oportunidades de desenvolvimento. Esta abordagem proativa nos cuidados com os funcionários não apenas ajuda a preencher a lacuna de habilidades, mas também garante que os funcionários tenham o suporte necessário para desempenhar suas funções.

Outro resultado significativo das experiências do funcionário alimentadas por IA é a habilidade de abordar proativamente e minimizar o burnout do funcionário. O burnout se tornou uma consequência comum e infeliz do ambiente de trabalho com ritmo acelerado dos dias de hoje; levando à diminuição da produtividade, aumento do absenteísmo e das altas taxas de rotatividade. As soluções alimentadas por IA podem ajudar as organizações a identificar sinais de alerta precoces de burnout, como altos níveis de estresse ou cargas de trabalho excessivas, além de fornecer recomendações personalizadas para mitigar esses problemas. Seja ajustando cargas de trabalho, implementando acordos de trabalho flexíveis, ou fornecendo acesso a recursos de saúde mental, a tecnologia de IA possibilita que as organizações tomem medidas proativas para apoiar o bem-estar do funcionário.

Na Avaya, reconhecemos o potencial transformador das aplicações da IA no suporte à orquestração da jornada do funcionário e para revolucionar o futuro do trabalho. É por isso que as nossas soluções, particularmente a Avaya Experience Platform, são construídas com as experiências dos clientes e funcionários em mente. Avaya Experience Platform é uma solução abrangente de experiência do cliente projetada para ajudar os líderes de CX empresariais a equilibrar a experiência do cliente, a experiência do funcionário e os resultados dos negócios, tudo em uma plataforma integrada. Com a Avaya Experience Platform, os negócios podem adotar soluções inovadoras gradualmente, capacitar os funcionários a se ajustarem a novas soluções no ritmo deles e efetivamente preencher a lacuna que vem com implementação da nova tecnologia.

Avaya Experience Platform oferece um Jornada do Funcionário aprimorada:

Eleve a experiência do funcionário

Avaya Experience Platform eleva a experiência do funcionário oferecendo uma interface unificada e intuitiva que conecta os funcionários através de vários canais, dispositivos e locais, otimizando efetivamente fluxos de trabalho e permitindo que eles trabalhem com mais eficiência.

Engaje os funcionários com suporte alimentado por IA

A plataforma engaja funcionários usando IA para fornecer assistência inteligente, suporte personalizado e recomendações de treinamento direcionadas; reduzindo o estresse, melhorando a satisfação no trabalho e fomentando aprendizado e desenvolvimento contínuos.

Capacite os funcionários com oportunidades de crescimento personalizado

Avaya Experience Platform capacita os funcionários fornecendo coaching personalizado, oportunidades de desenvolvimento e as ferramentas e informações de que eles precisam para resolver os problemas com eficiência, dando a eles as ferramentas para tomar decisões embasadas, entregar serviço de alta qualidade e se responsabilizarem por seu crescimento e desempenho.

Melhore o equilíbrio e a flexibilidade entre vida pessoal e profissional

A plataforma promove um equilíbrio saudável entre a vida pessoal e profissional oferecendo acordo de trabalho flexíveis, fornecendo ferramentas para fácil agendamento, colaboração em tempo real e acesso seguro a recursos necessários. Isso também oferece recursos que monitoram e abordam os níveis de estresse, minimizam o burnout e garantem um ambiente de trabalho mais saudável e sustentável.

No cenário de negócios atual que evolui rapidamente, as organizações que priorizam e investem nas experiências do funcionário que eles fornecem estarão bem posicionadas para ter sucesso no futuro do trabalho. Ao usar as soluções alimentadas por IA como a Avaya Experience Platform, as empresas podem fomentar um ambiente de trabalho que aumenta, engaja, capacita e aprimora a jornada do funcionário.

Esta abordagem holística coloca as necessidades do funcionário na linha de frente, mas também se traduz em experiências do cliente melhoradas e sucesso geral nos negócios. À medida que avançamos, é fundamental para as organizações reconhecerem a interligação das experiências do funcionário e do cliente, e adotar ferramentas inovadoras que apoiam o bem-estar e o crescimento da sua força de trabalho. Ao fazer isso, os negócios podem fomentar uma cultura de excelência, atrair e reter os principais talentos e, por fim, guiar o sucesso de longo prazo em um mercado cada vez mais competitivo.

Vamos ajudar nossa força de trabalho a cuidar de si mesma, para que se sinta motivada e capacitada a cuidar melhor de nossos clientes! O futuro do trabalho está aqui, e as empresas que adotam a orquestração da jornada do funcionário alimentada por IA estão prontas para revelar o potencial completo de seus ativos mais valiosos: seu pessoal.

