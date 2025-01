Otimizando a arquitetura de nuvem com uma abordagem centrada no cliente: equilibrar excelência técnica e a experiência do usuário final

Em um mundo com ritmo acelerado de inovação na nuvem, várias opções são apresentadas às organizações para arquitetar suas plataformas e infraestrutura. Enquanto a corrida inicial para a adoção da nuvem tem sido transformadora, o futuro da arquitetura empresarial aponta para soluções híbridas, com um foco concentrado em considerações técnicas. Contudo, em meio a essa paisagem técnica, há um elemento crucial de decisões estratégicas da jornada da nuvem que não pode ser ignorado: as experiências do cliente e do usuário final. Na semana passada na Enterprise Connect, eu tive o grande prazer de participar de um painel de discussão com David Rosenblatt (World Wide Technology), Paul Ginn (Mitel), Shawn Rolin (Zoom) e Jarod Stokes (Lumen Technologies), sobre o futuro da arquitetura de nuvem. Nessa conversa, discutimos o impacto direto que a satisfação do cliente tem nos resultados dos negócios, e como os arquitetos e equipes de nuvem podem superar o desafio complexo de equilibrar exigências técnicas com considerações da experiência do cliente (CX).

Flexibilidade na arquitetura de nuvem ajuda a atender as necessidades sempre crescentes dos negócios

Na Avaya, vemos em primeira mão o impacto positivo de perseguir uma abordagem centrada no cliente para a arquitetura de nuvem, cujo centro é a flexibilidade. As escolhas e resultados arquitetônicos devem ser ágeis e adaptáveis para atender as necessidades crescentes tanto dos negócios como de seus clientes. Isso envolve projetar soluções de nuvem que podem escalar perfeitamente para acomodar a demanda flutuante, seja o aumento repentino do tráfego de usuários ou a integração de novas ferramentas ou recursos, como IA, LLM entre outros. Uma abordagem centrada no cliente significa que a equipe prevê essas flutuações e garante que a infraestrutura pode entregar experiências consistentes e de alta qualidade independentemente das consequências. Arquitetos de nuvem precisam utilizar tecnologias como serviços nativos em nuvem, arquitetura orientada a eventos ou outras estruturas e computação sem servidor para construir sistemas resilientes e flexíveis que respondam dinamicamente a negócios em constante mudança e às necessidades dos clientes.

A estratégia de nuvem híbrida centrada no cliente da Avaya capacita organizações a personalizar sua jornada na nuvem com base em seus requisitos e objetivos exclusivos. Ao oferecer a flexibilidade de escolher quais elementos da sua infraestrutura de comunicação e colaboração implementar no local, em uma nuvem privada ou em serviços de nuvem pública, a Avaya capacita seus clientes a alcançar o equilíbrio otimizado entre controle, segurança e escalabilidade. Esta abordagem permite que os negócios aproveitem seus investimentos existentes para incorporar estrategicamente as tecnologias na nuvem que melhoram a agilidade, inovação e eficiência de custos. As soluções de nuvem híbrida da Avaya oferecem uma integração perfeita entre a estabilidade no local e a flexibilidade da nuvem, garantindo que os clientes tenham as ferramentas certas para entregar experiências excepcionais em toda a sua organização.

O poder da escolha

Outro aspecto crítico de uma abordagem de arquitetura na nuvem centrada no cliente é o poder de escolha. As organizações não estão mais limitadas a um único provedor de nuvem ou uma abordagem uniformizada; elas têm a liberdade de escolher a combinação certa de serviços na nuvem e modelos de implementação que se ajustem melhor às suas necessidades e prioridades exclusivas. Isso poderia ser uma combinação de nuvem pública, nuvem privada e soluções locais, estrategicamente integradas para otimizar o desempenho, a segurança e a eficiência de custos no backend dos negócios. Ao adotarem uma estratégia de nuvem híbrida, as organizações podem aproveitar as vantagens de diferentes provedores de nuvem enquanto mitigam os riscos como aprisionamento tecnológico e garantem a conformidade com a soberania de dados.

Uma estratégia centrada no cliente é essencial para alinhar essas decisões arquitetônicas com os resultados da CX desejada; se uma estratégia de nuvem da organização é tecnicamente segura, mas não evoca os resultados de CX certos, os arquitetos têm que repensar o projeto para não perder mais tempo e recursos. As empresas devem compreender as implicações de suas escolhas técnicas sobre as experiências do usuário final e os objetivos do negócio. Isso requer colaboração entre as equipes, incluindo desenvolvedores, designers de UX/UI e partes interessadas dos negócios, para cocriar soluções que priorizem a usabilidade, o desempenho e a confiabilidade nas experiências do cliente acima de tudo. Por exemplo, otimizar a latência do aplicativo e a capacidade de resposta por meio de computação de borda ou redes de entrega de conteúdo (CDNs) podem melhorar significativamente a satisfação do usuário globalmente. De maneira semelhante, implementar medidas de segurança e protocolos de privacidade de dados robustos, juntamente com a implementação de IA de borda para processamento de percepções e dados em tempo real, é crucial para melhorar a satisfação do usuário, conquistar confiança e garantir a conformidade regulatória.

Infundir uma abordagem centrada no cliente à arquitetura de nuvem é imperativo para empresas que buscam conhecer e prever as necessidades do cliente no cenário competitivo de hoje. Com a abordagem centrada no cliente da Avaya, os arquitetos de nuvem podem tomar decisões embasadas que alinham a excelência técnica aos resultados de CX desejados, levando, por fim, os negócios ao sucesso em um cenário crescentemente competitivo. Quando se foca na flexibilidade, no poder da escolha e em alinhar as decisões técnicas aos resultados de CX, os arquitetos de nuvem podem criar soluções resilientes, escaláveis e centradas no usuário que levam o negócio ao sucesso. À medida que a tecnologia de nuvem continua a evoluir, incorporar uma mentalidade centrada no cliente será fundamental para obter experiências excepcionais, fomentar a lealdade do cliente e revelar novas oportunidades para inovação e crescimento.

Para mais informações sobre arquitetura e soluções centradas no cliente da Avaya, acesse a página de Experiência do Cliente da Avaya.