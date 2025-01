Avaya colabora com Zoom para melhorar a experiência dos funcionários com Aura X no Zoom Workplace

A Avaya apresentou sua primeira parceria com a Zoom nesta semana durante a Zoomtopia. O Aura X para Zoom Workplace permite que os usuários mantenham os recursos, funcionalidades e integrações de seus sistemas existentes enquanto implementam outra inovação. Atualmente disponível em acesso antecipado, a solução foi projetada para aprimorar as experiências de comunicação e colaboração em uma variedade de setores, permitindo que os funcionários aumentem sua produtividade com uma única interface para os recursos de voz, mobilidade e continuidade de negócios da Avaya com os recursos de colaboração com tecnologia de IA da Zoom na nuvem. Isso combina a escalabilidade e o poder do Avaya Aura com a flexibilidade e a simplicidade do Zoom Workplaces, fornecendo o melhor das duas soluções.

No início deste ano, a Avaya anunciou uma parceria estratégica com a Zoom para aprimorar a comunicação e a colaboração empresarial. O Zoom Workplace, com seus recursos alimentados por IA para reuniões, bate-papos em equipe, agendamento, quadro branco, foi projetado para se integrar perfeitamente ao Communication & Collaboration Suite da Avaya . Essa parceria permite que as empresas gerenciem seus ambientes de comunicação e fluxos de trabalho de forma mais eficiente do que antes.

A parceria com a Zoom permite que os clientes da Avaya experimentem novos recursos de IA enquanto maximizam sua infraestrutura de comunicação existente. Ao integrar a interface amigável do Zoom com as soluções da Avaya, empresas conseguem elevar os seus recursos de colaboração no mundo digital acelerado de hoje.

Aqui estão alguns benefícios do Aura X para Zoom Workplace:

Mantenha os recursos que você deseja: os clientes podem manter seus recursos e integrações existentes do Aura, garantindo uma transição tranquila sem perder nenhuma funcionalidade valiosa;

os clientes podem manter seus recursos e integrações existentes do Aura, garantindo uma transição tranquila sem perder nenhuma funcionalidade valiosa; Acesso único: com um único cliente de desktop, os usuários podem acessar voz e outros módulos de comunicação unificada (UC), proporcionando uma experiência mais simplificada ao cliente;

com um único cliente de desktop, os usuários podem acessar voz e outros módulos de comunicação unificada (UC), proporcionando uma experiência mais simplificada ao cliente; Recursos de voz: fornece recursos de voz robustos, permitindo que as empresas aproveitem sua infraestrutura atual enquanto adotam novas tecnologias;

fornece recursos de voz robustos, permitindo que as empresas aproveitem sua infraestrutura atual enquanto adotam novas tecnologias; Continuidade de negócios: clientes podem escalar conforme necessário, mantendo todas as personalizações, conformidade e recursos fundamentais, como registros de detalhes de chamadas (CDRs), planos de discagem e acesso de emergência.

clientes podem escalar conforme necessário, mantendo todas as personalizações, conformidade e recursos fundamentais, como registros de detalhes de chamadas (CDRs), planos de discagem e acesso de emergência. Experiência aprimorada do funcionário: ferramentas de produtividade e formação de equipes que promovem a colaboração e o engajamento.

Os clientes ganham acesso às ferramentas de colaboração modernas do Zoom Workplace, incluindo videoconferências, bate-papo em equipe e AI Companion — um recurso que grava, transcreve e cria notas e itens de ação de reunião — o que torna as reuniões e o acompanhamento fáceis e rápidos, e mantém a confiabilidade e os recursos familiares do sistema de nível empresarial Avaya Aura, completo com tratamento avançado de chamadas, integração de correio de voz e recursos personalizados para garantir a continuidade dos negócios ao mesmo tempo em que aprimora a funcionalidade. Essa colaboração visa criar experiências significativas para clientes e funcionários. Ao aproveitar o poder da IA, as empresas podem entender e responder melhor às necessidades em evolução de seus clientes, gerando satisfação e fidelidade.

Os usuários se beneficiam de uma experiência consistente em todos os dispositivos, estejam eles no escritório ou trabalhando remotamente. O logon único (SSO) garante acesso contínuo a todos os recursos e diretórios de contato integrados simplificam a comunicação e melhoram a produtividade.

Os profissionais podem facilmente escalar chamadas de voz para videoconferências, aproveitar o AI Companion do Zoom para insights e assistência em tempo real e usar quadros brancos interativos para sessões criativas de brainstorming. A solução também preserva recursos comerciais críticos, como gravação de chamadas, relatórios detalhados e ferramentas de conformidade, garantindo que as organizações possam manter seus padrões operacionais enquanto adotam tecnologias de colaboração modernas. Esta plataforma de comunicação pronta para o futuro aumenta a produtividade, promove a inovação e se adapta aos ambientes de trabalho em evolução.