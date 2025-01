Avaya ENGAGE apresenta sucessos da parceria entre a Microsoft e a Avaya

Enquanto nos preparávamos para nossa conferência de usuários, o Avaya ENGAGE, ficamos entusiasmados em ter representantes da Microsoft se juntando a nós para mostrar as novas integrações de nossa parceria de longo prazo com objetivo de acelerar as migrações de carga de trabalho para nuvem e capacitar as organizações a oferecer serviços e experiências a seus clientes e funcionários.

A jornada para nuvem com a Avaya

Ao longo do último ano, nossa aliança foi bem-sucedida em várias frentes, com usuários em mais de 50 países buscando migrar suas cargas de trabalho de comunicação unificada (UC) e contact center para a nuvem de maneira privada e segura. Implantando a Avaya Enterprise Cloud no Microsoft Azure, os clientes podem adicionar ou manter recursos de roteamento direto usando o Microsoft Teams, vinculando os recursos de back office baseados na plataforma aos agentes de contact center baseados na Avaya Enterprise Cloud para uma resolução de problemas melhor e mais rápida.



Em uma sessão especial, uma organização nacional de saúde sem fins lucrativos comentou por que a Avaya Enterprise Cloud no Azure foi a melhor solução para sua migração para nuvem, quais desafios organizacionais precisam ser enfrentados para garantir o sucesso da mudança e como implantaram o Avaya Workplace na cloud.

Novas integrações com Microsoft Dynamics 365 e Microsoft Teams

Para os assinantes da Avaya Experience Platform™, adicionamos novas opções para alavancar a integração do Microsoft Dynamics 365 e do Microsoft Teams visando aprimorar o acesso a percepções do cliente e experiência empresarial, melhorando as interações em canais de voz e digitais.

Pacote Avaya Digital Agent disponível no Microsoft Azure Marketplace

Também criamos uma nova opção para compra de pacotes Avaya Digital Agent por meio do Microsoft Azure Marketplace, oferecendo aos clientes em comum uma oportunidade única de maximizar mais facilmente o poder de compra de ambas as empresas.

Microsoft no Avaya ENGAGE 2023

O Avaya ENGAGE forneceu aos participantes informações adicionais sobre o escopo e benefícios da parceria com a Microsoft, incluindo um bate-papo exclusivo com o CEO da Avaya, Alan Masarek, e a vice-presidente corporativa de soluções de parceiros globais da Microsoft US, Nina Harding. Eles também discutiram o cenário atual da adoção da nuvem, como a Inteligência Artificial (IA) generativa está transformando o setor, bem como o valor inspirador das mulheres na tecnologia.