Avaya continua oferecendo a jornada para a nuvem para clientes com soluções locais

A nuvem tem dominado o cenário tecnológico há anos, prometendo eficiência, escalabilidade e acessibilidade. Alguns fornecedores agora estão promovendo agressivamente uma abordagem somente em nuvem, com pouca consideração pelas necessidades e preferências exclusivas de seus clientes, que agora se deparam com uma decisão difícil: migrar para a nuvem ou ficar para trás. Os fornecedores estão encerrando o suporte para soluções locais, oferecendo grandes descontos em soluções baseadas em nuvem, tornando as atualizações e manutenção de sistemas locais muito mais difíceis e oferecendo novos recursos e inovações exclusivamente por meio de suas ofertas baseadas em nuvem.

Os clientes querem liberdade de escolha

Nem todas as empresas estão prontas para dar o salto para uma migração completa para a nuvem e, apesar da crescente popularidade das soluções baseadas em nuvem, muitas empresas ainda têm uma forte demanda por opções baseadas no local. De acordo com a Ventana Research, a análise local e a implantação de dados são preferidas por 39% das organizações, indicando que continua sendo uma opção viável e popular.

A experiência do cliente no local é importante para muitos

As soluções locais são realmente uma coisa do passado? Nos últimos anos, as soluções de contact center baseadas em nuvem dominaram a conversa e muitas organizações fizeram a troca. No entanto, as soluções locais ainda estão muito vivas e continuam a ser preferidas por alguns clientes. Embora seja verdade que as soluções baseadas em nuvem oferecem flexibilidade e facilidade de implantação, os clientes costumam dizer que sua solução on-premise oferece benefícios críticos para os negócios, como:

Necessidades de flexibilidade e adaptação - Configurações e opções personalizadas para atender a necessidades exclusivas, resultando em um sistema mais eficiente e eficaz que pode ser implantado em seu próprio cronograma e ampliado ou reduzido conforme necessário.

Mais privacidade, segurança e controle sobre os dados - Bancos de dados isolados ou pools de dados, um único locatário em infraestrutura não compartilhada e controle total sobre onde os dados são armazenados e quem tem acesso a eles.

Proteção do investimento - Mantenha o investimento de capital atual em software, hardware e serviços.

Operações - A familiaridade com operações, sistemas e processos pode ajudar funcionários, administradores de TI e usuário final a reduzir ou até mesmo eliminar interrupções.

Quando um fornecedor de experiência do cliente ou CX negligencia essas prioridades críticas do cliente, ele não apenas falha em atender às necessidades e preferências exclusivas de seus clientes, mas também expressa falta de preocupação com os requisitos de seus clientes, principalmente em setores fortemente regulamentados, como serviços financeiros, governo, saúde e muitos outros.

Adicionar recursos de nuvem a sistemas locais

As APIs modernas tornam mais fácil do que nunca integrar as comunicações locais e os contact centers com outros aplicativos e sistemas. Ao alavancar as APIs de comunicação, as organizações podem conectar suas soluções locais com sistemas de CRM, ferramentas de automação de marketing, sistemas ERP e ferramentas analíticas de maneira mais simplificada e flexível. As APIs oferecem mais opções de como a integração pode ser feita e podem melhorar o desempenho da integração, reduzindo os requisitos de transferência de dados e os custos de integração, eliminando a necessidade de desenvolvimento personalizado. As APIs também podem ajudar a melhorar a segurança, fornecendo uma conexão mais controlada.

Com essa capacidade de integração com uma variedade de aplicativos e sistemas, as comunicações locais e os sistemas de contact center podem ser modernizados e aprimorados para oferecer uma melhor experiência ao cliente. Recentemente, a Metrigy descobriu que, apesar dos planos de manter as principais plataformas no local, os defensores não são contra o uso de aplicativos baseados em nuvem onde eles fazem sentido. .

Um tamanho não serve para todos

A Avaya reconhece que cada empresa tem necessidades e requisitos diferentes e que uma abordagem única nem sempre é a melhor opção. Oferecemos uma variedade de opções de implantação flexíveis, incluindo soluções locais, baseadas em nuvem e híbridas. Isso permite que as organizações escolham o que melhor se adapta às suas necessidades, criando uma jornada única que faça sentido para elas, ajudando a atingir seus objetivos estratégicos, sem se sentirem pressionadas a fazer uma migração apenas em cloud.

Tomemos, por exemplo, o Avaya Aura - um sistema robusto de comunicações unificadas - projetado para grandes empresas, com alta disponibilidade, escalabilidade, segurança e confiabilidade com o respaldo de um SLA de 99,999% de tempo de atividade. O Avaya Aura Communication Manager é facilmente escalável, oferecendo flexibilidade de implantação e recursos de segurança robustos para proteger dados e sistemas. O Avaya Call Center Elite é um call center completo que lida com contatos ativos e receptivos, todos gerenciáveis com insights de relatórios históricos e em tempo real, e aprimora as experiências de funcionários e clientes, gerando maior satisfação e lealdade.

Para as organizações interessadas em migrar para a nuvem (total ou parcialmente), elas podem escolher a Avaya Experience Platform - u uma solução CX em nuvem preparada para o futuro - para modernizar as experiências de seus clientes e funcionários. Se os requisitos exigirem uma instância de nuvem dedicada, o Avaya Enterprise Cloud também pode ser uma opção perfeita.

Com opções de implantação de nuvem híbrida ou no local, as soluções de comunicação da Avaya podem lidar com milhões de interações por dia, com análises em tempo real e informações sobre a jornada do cliente.

A Avaya oferece escolhas

A decisão de migrar para a nuvem pode e deve ser tomada caso a caso, levando em consideração as necessidades e requisitos exclusivos da organização. A jornada de todos para a nuvem é única. As soluções de contact center e comunicações unificadas on-premises da Avaya são uma ótima opção para empresas que buscam uma solução segura, flexível e econômica – ao mesmo tempo em que oferecem a capacidade de adotar serviços em nuvem que façam sentido para você quando for a hora certa. A consideração cuidadosa das necessidades e requisitos é crucial ao tomar uma decisão e, com o suporte e a experiência da Avaya, as organizações podem fazer a escolha certa.