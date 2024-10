Doações filantrópicas

A Avaya tem uma parceria de longa data com a Save the Children, uma importante organização internacional de ajuda humanitária dedicada a oferecer às crianças um início de vida saudável, oportunidade de aprender e proteção contra danos. Desde 2015, a Avaya doou mais de US$ 450.000 para a Save the Children, através do Fundo de Contrapartida da Avaya, leilões silenciosos e captação de recursos, conduzida pelos funcionários. Eles têm ajudado a financiar a construção comunitária de várias salas de aula, escritórios e estruturas relacionadas em Moçambique, Uganda, Afeganistão e Vietnã.