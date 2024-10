A Avaya busca a conformidade com o Código de Conduta de negócios responsáveis da Aliance, que estabelece padrões para garantir que as condições de trabalho nas cadeias de suprimento globais sejam seguras, que os trabalhadores sejam tratados com respeito e dignidade e que as operações comerciais sejam ambientalmente responsáveis e conduzidas de forma ética.