Kit de imprensa

Avaya em 110 palavras

As empresas são construídas pelas experiências que oferecem e, todos os dias, milhões dessas experiências são fornecidas pela Avaya. Estamos moldando o futuro das experiências do cliente para ajudar as organizações a alcançar ambições estratégicas e os resultados desejados. Nossas soluções de contact center e comunicações oferecem inovação sem interrupção, adicionando as melhores tecnologias da categoria aos fluxos de trabalho de experiência do cliente. Com nossas soluções, as organizações podem se conectar com os clientes como, onde e quando quiserem. E forneça aos funcionários tudo o que eles precisam para garantir os melhores resultados possíveis. Juntos, estamos comprometidos em oferecer experiências imersivas, personalizadas e memoráveis ​​para clientes e funcionários.