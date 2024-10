Diversidade, Equidade, Inclusão e Pertencimento

Entrou em vigor a Lei de Igualdade de Remuneração por Gênero, com o objetivo de combater e eliminar as disparidades salariais baseadas em gênero. A Lei estabelece que as empresas com 100 ou mais funcionários devem promover políticas para a mitigação de eventuais diferenças salariais. Visando identificar a situação de cada empresa, o Ministério do Trabalho divulgou um relatório com informações de salários entre homens e mulheres. Tal relatório se chama “Relatório de Transparência Salarial e Critérios Remuneratórios” e pode ser visualizado pelo público em geral.

Esclarecemos que o relatório foi gerado pelo Ministério do Trabalho, considerando dados referentes ao ano de 2022 e pode não refletir a situação atual da empresa.