Alan Masarek, que atuou como CEO da Avaya por dois anos, agora atua como consultor do CEO. Ele traz mais de três décadas de experiência em software e negócios baseados em nuvem.

Alan é um inovador do setor com profunda experiência em comunicações empresariais, tecnologia da informação e serviços empresariais. Antes da Avaya, atuou como CEO e membro do Conselho de Administração da Vonage Holdings Corp. Nesta função, que ocupou de novembro de 2014 a junho de 2020, Alan liderou a empresa por uma era de transformação de uma provedora de telefonia residencial baseada em VoIP para uma empresa global de comunicações corporativas em nuvem. Sua liderança levou a uma revitalização da cultura da Vonage, criando uma organização orientada por talentos voltada para agilidade, inovação tecnológica e centralidade no cliente.

Antes da Vonage, atuou como Diretor, Chrome & Apps na Google, Inc. de junho de 2012 a outubro de 2014, após a aquisição da sua empresa anterior, Quickoffice, Inc. pelo Google. Alan foi cofundador e CEO da Quickoffice de junho de 2007 a junho de 2012. Sob sua liderança, a Quickoffice se tornou uma das soluções de software de produtividade móvel mais amplamente utilizadas no mundo, envolvendo mais de 26 milhões de usuários registrados no momento da compra da Google.

Alan obteve seu M.B.A., com distinção, pela Harvard Business School e seu B.B.A., magna cum laude, pela University of Georgia.