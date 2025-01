Collaborazione e Comunicazione Unificata: Suggerimenti per Lavorare Meglio

I nuovi modelli di lavoro smart e ibrido si fondano sulle piattaforme di comunicazione unificata. Infatti, il disaccoppiamento tra luogo (ufficio) e funzione (lavoro) favorisce l’engagement e la produttività a patto che i dipendenti possano comunicare e collaborare in modo efficace a prescindere da dove si trovino.

Oggi, una comunicazione efficace è multicanale: non basta il telefono, c’è bisogno della chat, di essere presenti ai meeting virtuali, di condividere documenti e presentazioni, fornire feedback veloci ed efficaci a prescindere dal canale di comunicazione che si sta utilizzando. La comunicazione unificata non si limita ad abilitare tutti i canali (video, messaging, voce), ma li fa convergere su un’unica piattaforma centralizzata che favorisce la produttività e il continuo interscambio di informazioni. Non è un caso che i nuovi modelli di lavoro si fondino sulla collaboration, su nuove modalità di lavoro in team per un maggior coordinamento sui progetti e le attività.

Come sfruttare dunque le soluzioni di comunicazione unificata per trasformare il paradigma di lavoro migliorando produttività ed engagement?

Collaborazione e Comunicazione Unificata per favorire il dialogo e l’interazione

La comunicazione unificata rende fluide e produttive le interazioni tra le persone, in modo del tutto indipendente dal canale o dai canali utilizzati. Comunicazione unificata significa poter passare “con un click” da un dialogo a 2 a un meeting esteso e da una chat a una telefonata, assecondando tutte le esigenze di agilità del business contemporaneo. Soprattutto, una piattaforma UC favorisce la collaborazione tra le risorse, cosa tutt’altro che scontata da quando le persone non lavorano più sotto lo stesso tetto e i contatti fisici sono ridotti. È una vera e propria necessità, ma anche l’opportunità di riunire (finalmente) nello stesso ambiente virtuale tutta l’azienda, a prescindere dalla sua organizzazione e diffusione geografica. Abbattere i silos di comunicazione, che per decenni hanno penalizzato il coinvolgimento, la motivazione e quindi anche la produttività, è un beneficio di valore inestimabile.

Rendere interattivi i processi

La comunicazione è il pilastro su cui si reggono i processi aziendali. Il passo fondamentale verso produttività ed engagement consiste nel rendere interattivi, dinamici e fluidi processi aziendali, armonizzandoli con le dinamiche della collaborazione moderna. Per questo le migliori piattaforme UCC (Unified Communications & Collaboration) non si limitano a supportare e orchestrare i canali di comunicazione, ma permettono la condivisione di file, documenti e la gestione di semplici task e workflow per l’intero team. In questo modo, le persone non sono semplicemente “connesse”, ma anche molto più produttive di prima.

Investire nella community e negli eventi

Un limite dei paradigmi di lavoro odierni è il senso di isolamento vissuto dalle persone. Queste, infatti, non condividendo più il medesimo ambiente e le stesse relazioni, sono molto meno a contatto con i colleghi e la cultura aziendale: vengono meno gli incontri casuali, la collaborazione spontanea e quel continuo interscambio di informazioni che alimenta la creatività e l’innovazione. I continui meeting virtuali, la cui quantità è cresciuta esponenzialmente negli ultimi due anni, non compensano l’assenza di contatti e di interazioni spontanee.

Le aziende, consapevoli di dover compensare questo senso di isolamento, dovrebbero investire nella propria community per sostenerne l’engagement. Potendo ospitare svariate iniziative, come eventi live con anche centinaia di partecipanti, le piattaforme UC sono ancora una volta degli ottimi alleati a tal fine. Per questo motivo, le imprese più evolute organizzano continui incontri, aggiornamenti, momenti di formazione e di condivisione, favoriscono le dinamiche di open innovation, creano gruppi con l’obiettivo di agevolare il dialogo, il feedback costante e la creatività.