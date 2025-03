Avaya accompagne en douceur les entreprises dans leur migration grâce à des déploiements hybrides

Paris, le 24 avril 2023 – Avaya, leader des solutions pour améliorer et simplifier les communications et la collaboration, transforme les solutions on-premises des entreprises et leur centre de contact pour qu’elles puissent bénéficier d’innovations technologiques sans perturber leurs services existants. Grâce au modèle de cloud hybride avec les solutions de centre de contact cloud d’Avaya, les organisations peuvent progresser à leur rythme vers le cloud et profiter de tous ses avantages.



Innovation sans disruption

Avec l’évolution du centre de contact, beaucoup d’éditeurs passent leurs solutions dans le cloud. Cependant, certaines organisations se posent des questions légitimes à propos du rythme et des conséquences d’une migration complète vers le cloud. Selon une étude récente de Ventana Research pour Avaya – Migration vers le cloud hybride, innovation pour le centre de contact moderne (non traduite en français), 39% des entreprises préfèrent avoir leurs statistiques et leurs données sur site. Face aux avancées technologiques et aux pressions pour adopter un modèle full cloud pour rester à jour, les entreprises peuvent rencontrer certains challenges en particulier au niveau des coûts et de la conduite du changement, des cycles de déploiement et des ressources. Or, il est possible d’innover sans disruption.

« L’innovation commence avec une idée et est suivi par la mise en place, mais les investissements actuels ne doivent pas être abandonnés au nom de l’innovation. » explique Tim Sherwood , GVP Produit et Offre d’Avaya. « Le chemin vers l’innovation pour optimiser le centre de contact et simplifier l’expérience client, ne nécessite pas forcément une transition complète vers le cloud. Les entreprises aujourd’hui doivent progresser à un rythme et un parcours qui répondent à leurs besoins. »

Avaya Experience Platform est une solution cloud qui permet de créer des expériences mémorables pour tous les clients – et les agents qui interagissent avec eux – qu’importe l’endroit où ils se trouvent. Les entreprises peuvent connecter tous les points de contact – téléphone, vidéo, chat, messagerie…- pour offrir des expériences simples et fluides pour les clients et les collaborateurs en mêlant cloud et leur solution on-premises.

Ces outils créent une expérience positive à chaque interaction pour les clients tout comme les collaborateurs grâce à :

L’IA sur le parcours client et utilisateur pour proposer des expériences intelligentes et renforcer les connexions.

Des agents qui peuvent proposer des interactions de qualité sur les canaux voix et digitaux – dans un bandeau agent unifié.

Des statistiques de performance qui permettent aux agents d’atteindre leur pic de performance et qui fournissent des retours en temps réel.

Des agents qui deviennent des pros de l’expérience client en faisant correspondre leurs compétences avec les besoins de clients.

« Aujourd’hui, dans un environnement économique incertain, beaucoup d’entreprises voudraient tirer parti des technologies avancées dans les centres de contact mais se méfient du coût et des perturbations liés à un passage complet au cloud » ajoute Keith Dawson, VP & Directeur de Recherche sur l’expérience client pour Ventana Research. « Dans ces cas, le modèle hybride prend tout son sens. »

Avec un modèle hybride, les entreprises ont accès à des fonctionnalités innovantes tout en gardant ce qui fonctionne. Les investissements existants peuvent être améliorés avec des éléments de cloud en fonction des priorités de l’entreprise. En essence, un déploiement hybride peut être vu comme une migration plutôt qu’une transformation.

Pour plus d’information sur la migration vers le cloud hybride, consultez le livre blanc de Ventana Research.

1L’étude de Ventana Research est sponsorisée par Avaya. “The 2023 Migration to the Hybrid Cloud, Innovation for the Modern Contact Center” par Keith Dawson, Mars 2023.

