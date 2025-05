Les cabinets d’avocat sont aussi concernés par la mise en place du télétravail et des nouveaux usages. Pour répondre à ces enjeux et saisir de nouvelles opportunités de développement, le digital offre de nombreuses opportunités. Comment alors entreprendre sa transformation digitale et moderniser ses outils de travail dans un métier où l’humain a une place essentielle ?

Vers une digitalisation de la profession juridique

Les cabinets d’avocats sont aujourd’hui de plus en plus nombreux à adopter des solutions technologiques pour leur permettre de moderniser leurs pratiques et de s’adapter aux nouveaux usages de leurs clients. En effet, les métiers du juridique ne font pas exception aux secteurs qui ont entamé une transformation digitale, et la crise sanitaire leur a donné un véritable coup de pouce. Selon le rapport de l'enquête 2020 « Le juriste de demain : les moteurs de la performance » de Wolters Kluwer, 28% des professionnels du droit ont déclaré que leur structure était bien préparée aux nouvelles technologies. Mais c’est une préoccupation importante pour 76% d’entre eux.

Assurer la continuité d’activité

La crise sanitaire a été un accélérateur de l’adoption des nouvelles technologies au sein des cabinets d’avocats. Alors que le monde passait en télétravail, il a rapidement fallu trouver de nouveaux moyens pour assurer la continuité d’activité. Un nombre croissant des cabinets a ainsi opté pour des solutions dématérialisées, comme la visioconférence. Selon une étude du CNB de septembre 2021, 25% des répondants se seraient tournés vers un site de prise de rendez-vous en ligne. Le Village de la Justice a récemment fait paraitre une enquête auprès de 500 avocats sur les tendances actuelles face à l’adaptation de leurs pratiques et les consultations à distance font de plus en plus partie des pratiques courantes.

...En optimisant la productivité

Au-delà d’assurer la continuité d’activité, le digital représente aussi l’opportunité de démultiplier le potentiel productif du cabinet à l’échelle collective. Comme toute entreprise, la recherche de rentabilité est essentielle pour la bonne gestion d’un cabinet d’avocats. La visualisation des données d’activité d’un cabinet est l'occasion de prendre en main sa stratégie. En fluidifiant les échanges et les flux de travail, la digitalisation favorise aussi une collaboration plus efficace et assure un meilleur suivi des dossiers. Grâce aux plateformes collaboratives incluant la messagerie instantanée asynchrone ou la gestion de tâches, couplés à des capacités d’analyse puissantes, les cabinets d’avocats optimisent leurs communications et la gestion de leurs dossiers. Toutes les communications et les échanges de pièces d’un dossier peuvent être centralisés et partagés avec le client dans une salle virtuelle dans laquelle le chat asynchrone permet de mener et suivre des conversations en fonction de sa disponibilité.

Créer un véritable cabinet hybride

Pouvoir accéder à tout moment sur tout support à ses dossiers permet un gain de temps considérable : entre deux rendez-vous ou entre deux audiences. Autant de moments qui peuvent être optimisés. Aujourd’hui avec des outils de communication en mode SaaS, hébergés dans le Cloud, accessibles au travers d’une simple connexion internet comme Avaya Cloud Office , les avocats peuvent créer un cabinet dématérialisé accessible aussi bien depuis leur cabinet qu’en déplacement. Ces solutions se déploient sur n’importe quel type de terminal : ordinateur fixe ou portable, smartphone ou tablette, démultipliant les possibilités de télétravail. Par ailleurs, l’adoption d’une solution de communication Cloud commune à tous les collaborateurs permet d’harmoniser les pratiques en interne et permet aux membres de l’équipe d’être facilement joignable tout en garantissant des niveaux très hauts de sécurité.

Dans la mouvance du travail en mode hybride, les cabinets d’avocats bénéficient de la digitalisation de leur cabinet pour offrir plus de services à leurs clients et un meilleur équilibre pour leurs collaborateurs. Les communications dans le Cloud transforment et améliorent la relation avec les clients en apportant plus d’homogénéité, de réactivité et de proximité avec une meilleure visibilité sur leur activité. Ils disposent alors de tous les moyens pour développer leur activité.